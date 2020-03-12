Uber збирається блокувати акаунти клієнтів, які заразилися коронавірусом

Компанія Uber Advanced Technologies збирається тимчасово заблокувати акаунти водіїв і клієнтів, які заразилися коронавірусом.

Остаточне рішення з цього питання буде прийнято найближчим часом, повідомляє The Verge.

"Ми можемо тимчасово блокувати акаунти водіїв і клієнтів, які вступали в контакт із зараженими або самі хворіють COVID-19", - розповіли у компанії.

Таксі Uber позбавили ліцензії delo.ua

У кожному разі співробітники Uber будуть радитися з лікарем-епідеміологом. Саме медики прийматимуть фінальне рішення про блокування облікового запису.

На даний момент в США зареєстровано 938 підтверджених і можливих випадків зараження коронавірусів в 36 штатах, включаючи столичний федеральний округ Колумбія, 29 осіб померли.

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент США Дональд Трамп у четвер, 12 березня, екстрено звернувся до нації через спалах коронавірусу і оголосив 30-денний заборону на в'їзд в країну осіб з Європи.

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!