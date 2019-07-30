У Зеленського заявили, що мораторій на продаж землі скасують до кінця 2019 року

Мораторій на продаж сільськогосподарських земель буде повністю знято або ослаблено до кінця 2019 року.

Про це заявив заступник глави Офісу президента Олексій Гончарук, передає Bloomberg.

"У команді є розуміння, що якщо цього не буде зроблено в поточному році, то в подальшому реалізувати це буде досить складно", – сказав він.

За його словами, зараз ведуться переговори зі Світовим банком щодо моделі відкриття ринку сільгоспземель в Україні.

"Найбільш ліберальна версія може збільшити валовий внутрішній продукт більш ніж на 3% на рік, а найбільш консервативна – на 0,5%. Ми шукаємо найменш болісну і найбільш ефективну модель", – сказав Гончарук.

Він додав, що новий уряд також розблокує продаж державних активів, якому перешкоджають сьогоднішні монополії - мова йде про залізницю і поштову службу.

Олексій Гончарук та Володимир Зеленський glavred.info

Як писав OBOZREVATEL, раніше Гончарук заявив, що мораторій на експорт лісу-кругляка неефективний і повинен бути переглянутий.

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