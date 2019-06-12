У Зеленського запропонували Бойку і Медведчуку зайнятися поставками газу з Росії

Представник президента Володимира Зеленського в уряді Андрій Герус вважає, що Україна могла б закуповувати газ у Росії через приватну компанію.

Про це він повідомив у ефірі телеканалу "112 Україна". Таким чином він відреагував на візит лідерів "Опозиційної платформи — За життя" Юрія Бойка і Віктора Медведчука на так звані "газові переговори" до Санкт-Петербурга.

Так, Герус зазначив, що політики могли б створити приватну компанію, яка зможе укласти угоду з "Газпромом" і постачати газ в Україну.

Бойко і Медведчуку запропонували створити газову компанію

"Ми будемо всі аплодувати і говорити спасибі", — сказав він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 7 червня Бойко і Медведчук прибули до Санкт-Петербурга. Там вони провели зустріч із главою "Газпрому" Олексієм Міллером.

Після цього у Зеленського гнівно відреагували на те, що на факт поїздки не звернули увагу правоохоронні органи.

Пізніше в СБУ підтвердили, що розслідують поїздку Бойка і Медведчука до Москви і візьмуть до уваги також і другий епізод — візит на переговори до Санкт-Петербурга.

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