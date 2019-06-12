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У Зеленського запропонували Бойку і Медведчуку зайнятися поставками газу з Росії

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Представник президента Володимира Зеленського в уряді Андрій Герус вважає, що Україна могла б закуповувати газ у Росії через приватну компанію.

Про це він повідомив у ефірі телеканалу "112 Україна". Таким чином він відреагував на візит лідерів "Опозиційної платформи — За життя" Юрія Бойка і Віктора Медведчука на так звані "газові переговори" до Санкт-Петербурга.

Так, Герус зазначив, що політики могли б створити приватну компанію, яка зможе укласти угоду з "Газпромом" і постачати газ в Україну.

Бойко і Медведчуку запропонували створити газову компанію

Бойко і Медведчуку запропонували створити газову компанію

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"Ми будемо всі аплодувати і говорити спасибі", — сказав він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 7 червня Бойко і Медведчук прибули до Санкт-Петербурга. Там вони провели зустріч із главою "Газпрому" Олексієм Міллером.

Після цього у Зеленського гнівно відреагували на те, що на факт поїздки не звернули увагу правоохоронні органи.

Пізніше в СБУ підтвердили, що розслідують поїздку Бойка і Медведчука до Москви і візьмуть до уваги також і другий епізод — візит на переговори до Санкт-Петербурга.

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Тема
Поставки газу в Україну
Особи
Андрій ГерусЮрій БойкоВіктор МедведчукВолодимир Зеленський
Місце
Україна
Теги
газРосіяУкраїна
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Мосин Клим
Мосин Клим
новая политика говорите)))
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Oleksander Vakulenko
Oleksander Vakulenko
Це спроба всунути свою фірму-прокладку. Україна це проходила за часів Лазаренка, де головною дійовою особою була "візочниця з косою", спільниця Лазаренка. Вона готова на все, щоб отримати посаду прем'єра майбутнього уряду, що відкриває їй шлях для власного бізнесу, тому, вона зараз, фактично "лягла" під ЗЕ.
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ivanov vlad
ivanov vlad
Постепенно чётко вырисовывается общая картина в которой все эти персонажи повязаны, заинтересованы и проталкивают друг друга.....
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