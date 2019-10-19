"Не скиглити": у Зеленського розповіли про кінець монополії ProZorro

Парламентський комітет з питань фінансів, податкової та митної політики прийняв рішення розробити об'єднаний законопроект, який покладе край монополії ProZorro.

"Монополії Нефьодовского ProZorro приходить кінець", – повідомив у Facebook депутат Верховної ради України IX скликання від партії "Слуга народу" Олександр Дубинський.

За його словами, зокрема, ухвалили наступні рішення:

будуть "вбиті" площадки Яценко

не буде монополії оцінювачів

уніфіковані і істотно знижені ціни на торги в ProZorro

приведені до тями майданчики СЕТАМ і АРМА

"Всім, хто впадає в істерики через нібито збереження" майданчиків" – раджу запастися терпінням. А пов'язаним з оціночними і торговими монополіями – не скиглити. Термін 2 тижні", – резюмував Дубинський.

Парламентський комітет з питань фінансів, податкової та митної політики прийняв рішення розробити об'єднаний законопроект, який покладе край монополії ProZorro

Як повідомляв OBOZREVATEL, 19 вересня народні депутати від фракції "Слуга народу" підтримали законопроєкт "Про державні закупівлі", який передбачає удосконалення системи ProZorro.

Проєкт закону містить низку нововведень – підвищення ефективності закупівель, введення персональної відповідальності за порушення законодавства у сфері закупівель, удосконалення механізму оскарження, гармонізація з міжнародними стандартами.

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