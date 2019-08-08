У Зеленського пообіцяли жорстку перевірку всіх пенсіонерів: чого чекати

У президентській партії "Слуга народу" планують провести перевірку всіх соціальних виплат – понад 700 млрд грн.

Про це УНН сказала новообрана депутатка від партії "Слуга народу" Галина Третьякова. За її словами, найперше це стосуватиметься пенсіонерів.

"Сьогодні розмовляла про верифікацію всіх соціальних виплат. Пенсійний фонд – це 400 з гаком від всіх соціальних виплат – а їх там понад 700 млрд. Пенсійний фонд – один із. Загалом інвентаризувати і перевіряти треба все. Розмовляла навіть із нашим антикорупційним комітетом про те, що нам потрібно відпрацьовувати цей механізм", – сказала майбутня нардепка.

Всіх пенсіонерів перевірять

Вона повідомила, що входила раніше до усіх робочих груп, які займалися верифікацією соцвиплат, і знає, що Міністерство фінансів України три роки тому взялося за створення департаменту, який би займався верифікацією.

"Після цього у них там не вийшла ця робота, з різних причин, зокрема тому, що були порушені функції, які на законодавчому рівні не визначено – а отже там було помічене порушення... Мінфін відпрацював закон "Про верифікацію" (проект. – Ред.), він був розміщений на сайті Мінфіну, але навіть не був внесений Кабінетом міністрів до Верховної Ради", – повідомила Третьякова, додавши, що процедура верифікації необхідна.

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