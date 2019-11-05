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5 листопада • оновлено в 11:39
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"Мільярди доларів": у Зеленського пообіцяли прорив для України завдяки продажу землі

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Економічний ефект від запуску ринку землі в Україні може досягти декількох мільярдів доларів за перші п'ять років.

"Думаю, за п'ять років це реально – мільярди й мільярди доларів", – повідомив глава комітету з питань аграрної та земельної політики Верховної Ради, член депутатської фракції "Слуга народу" Микола Сольський у інтерв'ю "РБК-Україна".

"Якби ми ми за п'ять років відновили кількасот тисяч гектарів поливу, ми б отримали вкладення в інфраструктуру, а це також великі інвестиції: це збільшить урожайність із гектара, дасть нам можливість займатися насінництвом, це також дозволить закласти там деякі нові культури – іноді це десятки тисяч доларів на гектар. Навіть мигдаль можна вирощувати, наприклад", – зазначив він.

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Однак, за словами голови парламентського комітету, точної цифри економічного ефекту від запуску ринку землі поки немає.

"Треба розуміти, що реформа впливає на всі галузі економіки. Я справді без емоцій вірю в мільярди доларів ефекту тільки від того, щоби ринку дати нормальні інструменти. Ринок сам зробить ці мільярди", – резюмував Сольський.

Економічний ефект від запуску ринку землі в Україні може досягти декількох мільярдів доларів за перші 5 років

Економічний ефект від запуску ринку землі в Україні може досягти декількох мільярдів доларів за перші 5 років

колаж

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • 20 вересня Мінекономрозвитку опублікувало законопроєкт про ринок землі в Україні. Його збираються запустити вже восени 2020 року.

  • Згідно з документом, право власності на сільгоспземлі зможуть купувати громадяни та юридичні особи України, територіальні громади й держава.

  • Ринок землі може приносити в бюджет України від $700 млн до $1,5 млрд щорічно. Йдеться як про оренду, так і про продаж.

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Теми
Мораторій на продаж землі Ринок землі в Україні
Місце
Україна
Тег
Партія Слуга народу
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Pyankovsky Alexey
Pyankovsky Alexey
Продадите остатки внаукраины и сразу запануете))
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И снова проходил мимо
И снова проходил мимо
Проституцию тоже хотят легализовать. Вот где собака то зарыта, там уже десятки млрд потекут рекой) И зачем вам какие то жалкие три лярда от транзита, не понимаю)
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