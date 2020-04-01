Україна виплатить допомогу бізнесу і громадянам, які залишилися без роботи через карантин, введений в країні в зв'язку з поширенням коронавірусу.

Про це заявив радник президента Володимира Зеленського, відомий економіст Олег Устенко в інтерв'ю "Стране". Він також підкреслив, що в результаті такий дій дефіцит бюджету України збільшиться з 2% до 7%.

"Я думаю, допомога буде. Підуть з позначки 2% дефіциту до 7%", – сказав він.

Усенко також підтримав ідею Зеленського про виплату пенсіонерам по 1000 грн і зазначив, що на це доведеться витратити близько 10 млрд грн.

У Зеленського пообіцяли допомогти втратили роботу

"Тут немає вибору. Найбільш уразливі повинні бути підтримані. Я і не проти ідеї та підтримки бізнесу. Але питання – де на все це брати гроші? Якщо ми вийдемо за позначку 10% ВВП дефіциту, ми опинимося на шляху до гіперінфляції. Це вкрай небезпечно. Тому нам потрібно якомога швидше перемогти цю кризу і цю епідемію, найжорсткішими методами. Не випускати взагалі нікого з дому", – заявив радник Зеленського.

Як повідомляв OBOZREVATEL, епідемія коронавірусу і карантин сильно вдарили по українській економіці. Зокрема, постраждав і ринок праці – експерти заявляють про 600 тисяч офіційних нових безробітних. Скільки неофіційних – невідомо нікому, але припускають приблизно таку ж цифру. Залишилися без роботи і українські заробітчани.

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