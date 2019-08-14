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У Зеленського озвучили позицію щодо націоналізації ПриватБанку

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Секретар Ради національної безпеки і оборони Олександр Данилюк заявив, що рішення про націоналізацію ПриватБанку було правильним, але від початку містило деякі ризики.

"З огляду на ту інформацію від Нацбанку, з якою я працював, рішення було правильним", – повідомив Данилюк в інтерв'ю BBC Україна.

Секретар РНБО нагадав, що займався питанням націоналізації ПриватБанку, коли був міністром фінансів.

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"Ми подивилися на банк, у якому 22 млн клієнтів, у якому працює майже весь малий та середній бізнес. Ми розуміли системність цього рішення і тоді прийняли рішення націоналізувати його", – заявив Данилюк.

"Коли я представляв цей кейс на РНБО і на уряді, я зазначав, що націоналізація – це також певні ризики на майбутнє. Але через системність та боязнь ризиків, було прийнято рішення його націоналізувати", – додав він.

За його словами, були й інші ризики – що сама націоналізація пройде неуспішно. Адже коли міняється власник, то треба перебудувати багато процесів.

"Нам вдалося сформувати команду, яка успішно це зробила. Тому цей процес завершено. Що зараз оскаржується в суді – питання, чи треба його виводити з ринку, чи ні, чи правильно тоді це зробили, чи ні. Це не зовсім питання до мене. Але ті документи, які я бачив – це було обґрунтоване рішення", – резюмував Данилюк.

Олександр Данилюк заявив, що рішення про націоналізацію ПриватБанку було правильним, але від початку містило деякі ризики

Олександр Данилюк заявив, що рішення про націоналізацію ПриватБанку було правильним, але від початку містило деякі ризики

Нагадаємо, що 21 грудня 2016 року ПриватБанк перейшов у держвласність. Держава отримала 100% у його капіталі, фінустанову докапіталізували на суму 116,8 млрд гривень.

У кінці червня 2017 року Кабмін вирішив докапіталізувати банк іще на 38,5 млрд гривень на підставі пропозицій НБУ й висновку незалежного аудитора – компанії EY.

Міжнародне детективне агентство Kroll встановило, що ПриватБанк був об'єктом масштабних шахрайських дій, а це призвело до заподіяння фінустанові збитків щонайменше на 5,5 млрд доларів.

ПриватБанк у грудні 2017 року подав позов до Високого суду Лондона на Ігоря Коломойського, Геннадія Боголюбова, а також компанії Teamtrend Ltd., Trade Point Agro Ltd., Collyer Ltd., Rossyan Investing Corp., Milbert Ventures Inc. і ZAO Ukrtransitservice Ltd., які, ймовірно, належить їм.

Тоді ж Високий суд Лондона виніс постанову про арешт активів колишніх акціонерів ПриватБанку в усьому світі. Суд водночас зобов'язав Коломойського розкрити інформацію про всі свої активи обмеженому колу осіб, котрі безпосередньо беруть участь у розгляді справи. Відповідне рішення ухвалили на підставі наданих доказів щодо виведення з українського банку 2 млрд доларів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 18 квітня Окружний адміністративний суд Києва визнав незаконною і скасував націоналізацію ПриватБанку. Так, він задовольнив позов ексвласника фінустанови Ігоря Коломойського до Національного банку і Кабінету міністрів.

Пізніше ПриватБанк оскаржив рішення Окружного адмінсуду Києва про незаконність процедури націоналізації банку.

"Подана апеляційна скарга на рішення Окружного адміністративного суду міста Києва від 18 квітня 2019 року в справі №826/7432/17 за позовом Коломойського І. В. щодо скасування рішення про виведення неплатоспроможного ПАТ КБ "ПриватБанк" із ринку за участі держави", – йдеться у повідомленні.

Крім того, 24 травня банк подав апеляційну скаргу в справі №826/13813/17 за позовом колишнього акціонера банку кіпрської компанії "ТріанталІнвестментс ЛТД" щодо скасування рішення комісії НБУ про визначення переліку пов'язаних із банком осіб.

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Особа
Олександр Данилюк
Місце
Україна
Теги
ПриватБанк РНБО
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