У Гончарука обрали нового очільника "Укравтодору": що про нього відомо

Кабінет міністрів у четвер, 3 жовтня, обрав нового керівника Державного агентства автомобільних доріг України.

Зокрема, виконуючим обов'язки голови призначили колишнього начальника управління експлуатації доріг "Укравтодору" Олега Федоренка, свідчить публікація відомства у Facebook.

В агентстві зазначили, що Федоренко має 20-річний стаж роботи в дорожній галузі.

Крім того, він працював у Службі автомобільних доріг у Київській області та в ДП "Київський облавтодор".

Федоренко також має профільну освіту – інженер-будівельник, яку отримав у Національному транспортному університеті.

Уряд із 27 вересня почав конкурсний відбір на посаду очільника "Укравтодору". Документи приймаються до 10 жовтня 2019 року.

Новому керівнику агентства автомобільних доріг пропонують посадовий оклад у розмірі 24 тис. грн, надбавки до окладу за ранг, а також доплати. Термін призначення – п'ять років.

Кабінет міністрів вибрав нового главу Державного агентства автомобільних доріг України

Як повідомляв OBOZREVATEL, 24 вересня керівник Державного агентства автомобільних доріг України Славомир Новак подав заяву про відставку.

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