У Зеленського назвали головні проблеми "Укроборонпрому"

Голова Наглядової ради "Укроборонпрому" Айварас Абромавічус заявив, що на сьогодні у державного концерну існують три головні проблеми.

"Основна – іміджева. Суспільство не вірить, що компанія керується прозоро і ефективно. Це створює дуже серйозні проблеми на наших експортних ринках, тому що наші партнери теж читають ЗМІ", – повідомив Абромавічус у інтерв'ю LIGA.net.

За його словами, погана репутація ускладнює процес залучення якісно інших людей. Треба міняти імідж, менеджмент, структуру.

"Друга – корупція всередині компанії... Часто окремо взяті підприємства де-юре підконтрольні концерну, а фактично – ні", – зазначив Абромавічус.

Третя проблема, за його словами, перебуває поза межами "Укроборонпрому".

"Наприклад, з плануванням і стратегуванням ОПК. Планування держоборонзамовлення йде на дуже короткий термін. Відповідно, заводи не знають, що Міноборони замовлятиме навіть на шість місяців вперед. Вони повільно діляться своїми планами і ще повільніше перераховують гроші підприємствам УОП. Це реально гостра проблема, але вона вирішується. Вірю, що протягом року ситуацію змінимо кардинально у кращий бік", – резюмував Абромавічус.

Голова Наглядової ради "Укроборонпрому" заявив, що на сьогодні у державного концерну існують три головні проблеми Цензор.НЕТ

Як повідомляв OBOZREVATEL, 11 липня стало відомо, що колишній міністр економічного розвитку України (у 2014-2016 роках) Айварас Абромавічус був обраний головою Наглядової ради "Укроборонпрому".

У відповідний державний концерн він був введений указом президента Володимира Зеленського.

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