Головна Новини
Мова Язык
Світ Спорт

/ Новини економіки

У Зеленського назвали головні проблеми "Укроборонпрому"

2.5т Читати матеріал російською

Голова Наглядової ради "Укроборонпрому" Айварас Абромавічус заявив, що на сьогодні у державного концерну існують три головні проблеми.

"Основна – іміджева. Суспільство не вірить, що компанія керується прозоро і ефективно. Це створює дуже серйозні проблеми на наших експортних ринках, тому що наші партнери теж читають ЗМІ", – повідомив Абромавічус у інтерв'ю LIGA.net.

За його словами, погана репутація ускладнює процес залучення якісно інших людей. Треба міняти імідж, менеджмент, структуру.

Новини
Зеленський влаштував рознос владі Миколаївщини через "убиті" дороги

"Друга – корупція всередині компанії... Часто окремо взяті підприємства де-юре підконтрольні концерну, а фактично – ні", – зазначив Абромавічус.

Третя проблема, за його словами, перебуває поза межами "Укроборонпрому".

"Наприклад, з плануванням і стратегуванням ОПК. Планування держоборонзамовлення йде на дуже короткий термін. Відповідно, заводи не знають, що Міноборони замовлятиме навіть на шість місяців вперед. Вони повільно діляться своїми планами і ще повільніше перераховують гроші підприємствам УОП. Це реально гостра проблема, але вона вирішується. Вірю, що протягом року ситуацію змінимо кардинально у кращий бік", – резюмував Абромавічус.

Голова Наглядової ради "Укроборонпрому" заявив, що на сьогодні у державного концерну існують три головні проблеми

Голова Наглядової ради "Укроборонпрому" заявив, що на сьогодні у державного концерну існують три головні проблеми

Цензор.НЕТ

Як повідомляв OBOZREVATEL, 11 липня стало відомо, що колишній міністр економічного розвитку України (у 2014-2016 роках) Айварас Абромавічус був обраний головою Наглядової ради "Укроборонпрому".

У відповідний державний концерн він був введений указом президента Володимира Зеленського.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!

Особа
Айварас Абромавічус
Місце
Україна
Тег
Укроборонпром
Поділитися у Facebook
2
Коментарі
4
3
Смішно
5
Цікаво
2
Сумно
2
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
Пигин Макс
Пигин Макс
У "Укроборонпрома" одна проблема - он находится на Украине)))))))))))))))
Показати коментар повністю
Відповісти
1
0
Семёнов Александр
Семёнов Александр
На самом деле проблемы две "свинрчук" и "Порошенко" Которые почему то до сих пор не на нарах .
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0

Блоги / думки

ads pixel