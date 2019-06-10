ГоловнаНовини
МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
пледу Венето «Дотик природи» Взяти участь
Приз
Конкурс
СвітСпорт

/Новини економіки

У Зеленського гнівно відреагували на відкриті ГПУ кримінальні справи

21.2тЧитати матеріал російською

В Адміністрації президента України Володимира Зеленського здивовані, на якій підставі генеральний прокурор Юрій Луценко зареєстрував три кримінальні провадження після засідання Тристоронньої контактної групи.

Про це заявила на брифінгу у понеділок прес-секретар президента Юлія Мендель, передає "Інтерфакс-Україна". "Ми взагалі не розуміємо, якими підставами керувався генпрокурор, коли відкривав ці справи", — сказала вона.

Мендель також додала, що в АП рекомендують Луценку звернути увагу на візити засновника "Опозиційною платформи — За життя" Юрія Бойка і голови політради партії "Опозиційна платформа — За життя" Віктора Медведчука в Росію.

Новини
Росія заявила про поступки Україні щодо газу: з'явилася жорстка реакція

"Нас дивує, що генпрокурор України ніяк не відреагував на те, що український парламентар Юрій Бойко, а також український громадянин Медведчук їздили вже двічі до країни-агресора, зустрічалися там із представниками країни-агресора, найбільшої державної компанії (Газпром. — Ред.), і не має абсолютно жодних правових рішень з цього приводу", — сказала прес-секретар президента України.

Мендель і Кучма

Мендель і Кучма

Як повідомляв OBOZREVATEL, 7 червня Генеральна прокуратура України порушила справу через заклик зняти економічну блокаду Донбасу і відновити торговельні відносини з терористичними організаціями. Також справу завели через заклики заборонити українським військовослужбовцям відкривати вогонь у відповідь на Донбасі.

Того ж дня українські політики та лідери партії "Опозиційна платформа — За життя" Юрій Бойко і Віктор Медведчук прибули до Санкт-Петербурга. Там вони провели зустріч із главою "Газпрому" Олексієм Міллером.

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся

Особи
Юлія МендельВолодимир ЗеленськийЮрій БойкоВіктор Медведчук
Місце
Україна
Тег
ГПУ
Поділитися у Facebook
3
Коментарі
51
29
Смішно
18
Цікаво
8
Сумно
10
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
Мир Миру
Мир Миру
То, пані Мендель, так треба, бо коли Прокуратура заводить "справу" щодо причетності посадових осіб до держзради, то все записує.
Показати коментар повністю
Відповісти
2
0
Распопін Дмитро
Распопін Дмитро
Юрий Бойко и Виктор Медведчук прибыли в Санкт-Петербург как частные лица, официально от Украины их никто туда не направлял. И все что они там договорись это их личное дело, не Украины!!! А Трехсторонняя контактная группа в Минск прибыла ОФИЦИАЛЬНО, и все что они там обговаривают имеет статус ОФИЦИАЛЬНОГО, они в Минске Украину представляли ОФИЦИАЛЬНО!!! Г-жа Мендель до сих пор не поняла куда она папала. А может и поняла и потому так легко сдает интересы Украины...
Показати коментар повністю
Відповісти
9
2
Evlanov Sergey
Evlanov Sergey
То, что ШаПанЗе и его команда вообще что-то понимают, очень странно.
Показати коментар повністю
Відповісти
2
0

Блоги / думки

ads pixel