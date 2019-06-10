У Зеленського гнівно відреагували на відкриті ГПУ кримінальні справи

В Адміністрації президента України Володимира Зеленського здивовані, на якій підставі генеральний прокурор Юрій Луценко зареєстрував три кримінальні провадження після засідання Тристоронньої контактної групи.

Про це заявила на брифінгу у понеділок прес-секретар президента Юлія Мендель, передає "Інтерфакс-Україна". "Ми взагалі не розуміємо, якими підставами керувався генпрокурор, коли відкривав ці справи", — сказала вона.

Мендель також додала, що в АП рекомендують Луценку звернути увагу на візити засновника "Опозиційною платформи — За життя" Юрія Бойка і голови політради партії "Опозиційна платформа — За життя" Віктора Медведчука в Росію.

"Нас дивує, що генпрокурор України ніяк не відреагував на те, що український парламентар Юрій Бойко, а також український громадянин Медведчук їздили вже двічі до країни-агресора, зустрічалися там із представниками країни-агресора, найбільшої державної компанії (Газпром. — Ред.), і не має абсолютно жодних правових рішень з цього приводу", — сказала прес-секретар президента України.

Мендель і Кучма

Як повідомляв OBOZREVATEL, 7 червня Генеральна прокуратура України порушила справу через заклик зняти економічну блокаду Донбасу і відновити торговельні відносини з терористичними організаціями. Також справу завели через заклики заборонити українським військовослужбовцям відкривати вогонь у відповідь на Донбасі.

Того ж дня українські політики та лідери партії "Опозиційна платформа — За життя" Юрій Бойко і Віктор Медведчук прибули до Санкт-Петербурга. Там вони провели зустріч із главою "Газпрому" Олексієм Міллером.

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся