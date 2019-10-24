У Вакарчука заявили про готовність пройти перевірку на поліграфі через скандал з підкупом

Депутат фракції "Голос" та перший заступник голови парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк заявив про готовність пройти перевірку на детекторі брехні.

На такі заходи парламентар може піти для спростування інформації про те, що представники депутата від групи "За майбутнє" Антона Яценка могли пропонувати гроші задля "правильного" голосування за законопроект 2047-Д членам комітету, повідомляє "Радіо Свобода".

"Напевно, ходити опозиційним депутатам до ОП на детектор трішки виглядає якось недемократично, але, якщо будуть кликати на цю поліграф-вечірку, прийдемо. Нам-то у цьому питанні приховувати нічого", – наголосив Железняк.

За його словами, у Яценка справді міг бути інтерес до голосування за вищезгаданий законопроект, однак він не приходив особисто на комітет.

"Це, як мінімум нелогічно та неможливо. До мене і до моєї колеги не звертались із такими пропозиціями, але якби ми дізнались про такі факти, якби до нас хтось звернувся, ми би про це дуже голосно говорили і зробили б із цього скандал… Можливо він працював якимись іншими методами", – повідомив Железняк.

Депутат фракції "Голос" додав, що після провального голосування 18 жовтня члени фінансового комітету одразу ж ухвалили рішення про доопрацювання законопроекту 2047-Д.

Документ, якого наразі немає у відкритому доступі, за словами Железняка, передбачає ліквідацію так званих "оціночних майданчиків" з можливістю додаткової функції оцінювання майна.

На такі заходи парламентарі можуть піти для спростування інформації про те, що представники депутата Антона Яценка могли пропонувати гроші задля "правильного" голосування

Як повідомляв OBOZREVATEL, Володимир Зеленський та Офіс президента зажадали від ряду депутатів фракції "Слуга народу" пройти перевірку на поліграфі. Причина – відмова голосувати на засіданні парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики за законопроект №2047-д про ліквідацію корупційних схем під час оцінки об'єктів нерухомості.

За словами колишнього народного депутата Сергія Лещенка, народним обранцям заплатили по $30 тис. за відмову від голосування.

У законопроекті йдеться про ліквідацію фірм-посередників, які заробляють гроші "з повітря" на операціях продажу-купівлі нерухомості.

Зокрема, оцінювачі визначають вартість об'єкта і отриману цифру вносять до Єдиної бази даних звітів про оцінку. Далі база автоматично розраховує, не занизив чи господар квартири її вартість, намагаючись заощадити на податках. Незалежно від того, чиї розрахунки (оцінювача або системи) виявляться точніше, податок сплачується з більшої суми.

Спочатку доступ до бази був безкоштовним. Зараз же після ряду "реформ" все йде через кілька фірм. За кожну спробу оцінювача внести інформацію до реєстру він платить від 900 до 1800 гривень. Щомісяця виходять мільйонні платежі.

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