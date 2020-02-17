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17 лютого • оновлено в 11:45
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У України виникли серйозні проблеми з експортом курятини у ЄС

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Посол України в Європейському Союзі Микола Точицький заявив, що у ЄС переглянули рішення щодо призупинення ввезення м’яса україньскої птиці.

Зокрема Європейська комісія лише частково зняла заборону на експорт курятини. Про це Точицький повідомив на своїй сторінці у Facebook.

"Запит української сторони про скасування заборони на імпорт курятини з неуражених пташиним грипом територій України та відповідний проект рішення, підготовлений Європейською Комісією, було розглянуто державами-членами ЄС на засіданні Комітету PAFF. Рішення схвалено кваліфікованою більшістю представників держав-членів ЄС", – наголосив посол.

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За його словами, у ЄС дослухались до аргументів України щодо необхідності використання інструменту регіоналізації замість блокування експорту курятини з всієї території країни.

Відповідна заборона пов’язана із загибеллю птиці від грипу 18 січня на ПП "Хутір" у Вінницькій області.

Однак Державна служба України з питань безпеки харчових продуктів та захисту споживачів вже повідомила, що вся наявна в осередку птиця умертвлена гуманним безкровним методом і розпочалися заходи щодо проведення дезінфекційних робіт.

У ЄС переглянули рішення щодо призупинення ввезення м’яса україньскої птиці

У ЄС переглянули рішення щодо призупинення ввезення м’яса україньскої птиці

Як повідомляв OBOZREVATEL, Європейський Союз тимчасово призупинив ввезення з України м'яса птиці, м'ясної продукції з птиці і термічно необроблених продуктів з птиці.

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Автор
Віктор Калиненко
Тема
Експорт та імпорт товарів
Місце
Україна
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Комментарии на сайте не модерированы
Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Никогда ничего украинского не покупаю. Фу.
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Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Значит для людей подешевеет
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Мельничук Олександр
Мельничук Олександр
Артеллерист Моня, ти фантаст?
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