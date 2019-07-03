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"У страху": в Криму жителі зібралися влаштувати "майдан" через водну блокаду

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В окупованому Криму жителі Армянська вийдуть на пікет, щоб привернути увагу до проблеми кислотних викидів від заводу "Кримський Титан".

Як повідомляють "Примечания", колапс в водопостачальній системі міста наростає: з кранів ледь тече іржава, смердюча вода.

"Городяни побоюються, що її не вистачить не тільки їм, але і заводу "Кримський Титан", і в серпні знову почнуться кислотні викиди. У п'ятницю вони вийдуть на пікет, щоб привернути увагу до проблеми", - повідомляє видання.

Організатори заходу вже заявили, що їхня мета – повернення водопостачання по Північно-Кримського каналу, перекритого материковою Україною в рамках водної блокади.

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"... Втомилися жити без води. Напору немає, вода з крана йде іржава, смердюча. Така ситуація з водою з зими", – розповіла дружина організатора пікету Катерина Пивовар.

Екс-президент Криму Юрій Мєшков заявив, що окупаційна влада ігнорує гостру проблему півночі півострова.

Армянськ без води

Армянськ без води

sharknews.ru

"Потрібно застосувати всі законні способи, щоб повернути воду в канал. Позиція влади змінюється іноді від того, наскільки рішуче налаштований народ. Якщо тиск буде досить сильним, то кримська влада піде на поступки. Також ми плануємо звернутися до розумних українських політиків і громадських діячів, які підтримують нас у водному питанні, той же Кравчук, Медведчук. Якщо нам вдасться налагодити діловий контакт з ними, то зросте ймовірність того, що в Північно-Кримському каналі буде вода", - заявив він.

За словами Мєшкова, мова не йде про повернення Криму під юрисдикцію України, а тільки про налагодження добросусідських відносин і зняття "водної блокади".

Нагадаємо, що у серпні 2018 року зневоднений кислотонакопичувач заводу "Кримський Титан" пересох і почав парити невідомими речовинами, що викликають алергію та задуху у людей, окислюючи всі металеві поверхні. Місто покрилося дивною липкою іржею, опало листя на деревах, загинув урожай овочів. Через кілька тижнів після перших викидів дітей евакуювали з міста. Але після повернення їм знову довелося дихати випарами.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 18 червня жителі Армянська знову поскаржилися на погане самопочуття через катастрофічну екологічну обстановку в місті. Журналістам розповіли, що в місті вже говорять про повторення ситуації, коли влітку 2018 року на місцевому хімзаводі "Кримський титан" стався викид кислоти.

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Тема
анексія Криму
Місце
Україна
Теги
Кримфотографии
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Dell Alex
Dell Alex
Ну кретины, что с них возьмешь? ))) Им же сказали "российские власти", что Крым в воде из канала не нуждается )))
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Guðannar Vindur
Guðannar Vindur
пеніса вам, а не води
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