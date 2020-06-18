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У "Слузі народу" підрахували, у скільки обійдеться проведення референдуму

Андрій Довгань
Андрій Довгань
Економіка
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У 'Слузі народу' підрахували, у скільки обійдеться проведення референдуму

Проведення одного всеукраїнського референдуму коштуватиме державі близько 100 млн грн.

Про це повідомила заступниця голови фракції “Слуга народу” Євгенія Кравчук, йдеться у публікації УНН.

“Сама вартість одного референдуму, як говорив автор законопроекту, близько 100 млн грн. В принципі, у порівнянні з організацією виборчого процесу це набагато менше”, – сказала Кравчук.

Вона додала, що політичні партії теж можуть брати участь в референдумі, зареєструвавшись в ЦВК, вказавши будуть вони підтримувати питання референдуму чи ні.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

УкраїнареферендумПартія Слуга народуЄвгенія Кравчук
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  1. /Економіка