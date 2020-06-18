У "Слузі народу" підрахували, у скільки обійдеться проведення референдуму
Проведення одного всеукраїнського референдуму коштуватиме державі близько 100 млн грн.
Про це повідомила заступниця голови фракції “Слуга народу” Євгенія Кравчук, йдеться у публікації УНН.
“Сама вартість одного референдуму, як говорив автор законопроекту, близько 100 млн грн. В принципі, у порівнянні з організацією виборчого процесу це набагато менше”, – сказала Кравчук.
Вона додала, що політичні партії теж можуть брати участь в референдумі, зареєструвавшись в ЦВК, вказавши будуть вони підтримувати питання референдуму чи ні.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
16 травня голова Верховної Ради Дмитро Разумков заявляв, що законопроєкт про референдум вже переданий на розгляд Венеціанської комісії, після чого за нього голосуватиме парламент.
Зі свого боку представник глави держави у Верховній Раді Руслан Стефанчук повідомляв, що команда Зеленського розробила законопроєкт про референдум, на який винесуть питання про формат переговорів із Росією.
Також Стефанчук говорив, що на всеукраїнський референдум необхідно виносити питання, які об'єднують громадян, а не призводять до розбіжностей у суспільстві.
Народні депутати від фракції "Слуга народу" озвучили перші питання, які парламент може винести на загальнонаціональний референдум.
Дмитро Разумков розповів, чи винесуть на референдум питання про "особливий статус" Донбасу
18 червня монобільшість у Верховній Раді в першому читанні ухвалила законопроєкт "Про народовладдя через всеукраїнський референдум".