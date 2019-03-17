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У скільки Росії обійшлася окупація Криму: на Заході озвучили гігантську суму

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Через анексію Криму російська економіка втратила більше $150 мільярдів в результаті введених Заходом санкцій.

Про це пише Bloomberg Economics, посилаючись на дані дослідження, опублікованого аналітиком Скоттом Джонсоном, який пише, що через п'ять років після анексії українського Криму Путіним витрати Росії продовжують рости.

Економіка найбільшого в світі експортера енергії "просіла" майже на 10% або на $150 мільярдів у порівнянні з показниками кінця 2013 року. Це пов'язано з падінням цін на нафту (близько 4% від загальних втрат), але основна причина - санкції та інші фактори", - пише Джонсон.

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Крім санкцій, на економіці також позначилося зниження цін на нафту і падіння обсягу іноземних інвестицій.

Володимир Путін

Володимир Путін

"Економічне затишшя означає, що менше грошей потрапляє в кишеню простих росіян: з моменту окупації Криму і в результаті зниження цін на нафту країна близько двох років перебуває в рецесії, середні доходи населення ледь перевищують 30 000 рублів на місяць ($459). Крим є одним з регіонів, де доходи зросли, тому що доходи населення збільшуються з низької бази, прагнучи зрівнятися з середньою зарплатою по Росії", - пише Bloomberg.

При цьому Росія продовжує витрачати на Крим мільярди доларів, будуючи нові електростанції і Кримський міст.

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"Кількість російських компаній і приватних осіб, на яких поширюються санкції США, з 2014 року збільшилася в чотири рази і перевищило 700. У поточному році РФ може чекати нова хвиля санкцій", - зазначає видання.

У статті Bloomberg Economics зазначає той факт, що скасування санкцій найближчим часом чекати не доводиться, тому економічна ситуація в РФ буде тільки погіршуватися.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, в Російській Федерації запропонували стягнути з Києва компенсацію за 25 років, які Крим був у складі України.

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Михайлов Александр
Михайлов Александр
Бандеровская клоака урина с 2014 в анусе...)))
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Смерть Окупантам
Смерть Окупантам
Михайлов Александр, Ты ничо не попутал, обезьяна из анала.
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Plotnikov Alex
Plotnikov Alex
Но тем не менее украинские проститутки стоят в Москву, а не российские в Киеве. И это всего якобы лишь при зп в 450$ средних по стране.
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Трубицын Александр
Трубицын Александр
Смерть Окупантам, Вы свою Одарку перебивать хлеб к москалям отправили? Или как бактериологическое оружие? :-)))
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Смерть Окупантам
Смерть Окупантам
Plotnikov Alex, Шо, твоей мамаше хлеб перебили, козломордый.
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минин евген
минин евген
а потом. кацапьё, как обычно, будет у америки еду клянчить. от же ж долбоёбы немытые.
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Смерть Окупантам
Смерть Окупантам
Михайлов Александр, Ха ха не смеши какцап, китайцы тебе расскажут кто из вас импортер.
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Михайлов Александр
Михайлов Александр
минин евген, для тупого бандеры - Россия крупнейший экспортер сельхоз продукции)))
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