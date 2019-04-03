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У скарбниці не вистачає мільярдів: Мінфін відзвітував про бюджет України

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Дефіцит державного бюджету України у першому кварталі 2019 року склав 25,3 млрд грн.

Такі попередні дані Держказначейства повідомило Міністерство фінансів у середу, 3 квітня. Зазначимо, що затверджений річний показник дефіциту бюджету становить 90 млрд грн.

"Дефіцит був профінансований за рахунок державних позик. Надходження від приватизації склали 184,0 млн грн (3,0% від розпису)", — зазначено у повідомленні.

За рахунок ОВДП держбюджет був профінансований на 87,3 млрд грн (57,3 млрд грн, $1 млрд і 38,7 млн євро), на 29,2 млн євро було залучено кредит під гарантію Світового банку і на $350 млн дорозміщені єврооблігації з погашенням у 2028 році.

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Мінфін зазначає, що у першому кварталі 2019 року доходи держбюджету зросли на 8,7% до аналогічного період 2018 року — до 210,5 млрд грн, склавши 95,3% від розпису, зокрема доходи загального фонду — 178,2 млрд грн, або 91,8% від розпису.

Серед причин недовиконання плану відомство назвало скорочення виробництва тютюну, звільнення з січня 2019 року від ПДВ імпорту сонячних батарей, зниження імпорту природного газу "Нафтогазом України", зміцнення гривні, а також переплату на початок лютого з рентної плати за природний газ у сумі 0,6 млрд грн.

У скарбниці не вистачає мільярдів: Мінфін відзвітував про бюджет України

Як повідомляв OBOZREVATEL, надходження до державного бюджету України у березні 2019 року склали лише 90% від плану — 85,7 млрд із запланованих 95,3 млрд гривень.

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Тема
Держбюджет-2019
Місце
Україна
Теги
бюджетУкраїна
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