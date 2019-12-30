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30 грудня • оновлено в 13:50
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У Росії заявили про зрив угод з Україною щодо газу: що відомо

12.3т
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"Газпром" і "Нафтогаз" нібито поки не підписали мирову угоду по всіх судових спорах через чинний 10-річний контракт на транзит російського газу в Європу.

Про це пише видання РБК з посиланням на джерело. Офіційного підтвердження немає.

Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков відмовився коментувати газові переговори. "Поки нічого сказати. Йдуть переговори, ведеться робота, вона непроста. Поки не будемо забігати вперед і робити якісь прогнози", – повідомив він, передає "Інтерфакс-Україна".

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У Росії заявили про зрив угод з Україною щодо газу

В Україні ж обмежилися короткою відповіддю. Глава "Оператора газотранспортної системи України" Сергій Макогон заявив, що переговорний марафон завершено і він відправився в Брюссель укладати угоду з іншим оператором.

Незабаром в компанії уточнили: важкі переговори завершені, але про остаточне підписання документів не йдеться.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • 29 грудня представники України і Росії почали процес підписання документів, пов'язаних з транзитом газу.

  • Також російська компанія "Газпром" виплатила Україні 2,9 млрд доларів за рішенням Стокгольмського арбітражного суду.

Раніше міністр енергетики та захисту навколишнього середовища Олексій Оржель заявив, що Україна і Росія домовилися про новий контракт на транзит газу.

Про що домовилися:

  • транзит на 5 років з можливістю продовження;

  • мінімальний транзит – 65 млрд кубометрів перший рік і 40 млрд кубометрів – кожен наступний рік;

  • тариф на транспортування газу для Росії буде рости;

  • Україна відмовиться від подальших позовів проти "Газпрому".

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Автор
Тимур Григоренко
Тема
газопровод
Місце
Росія
Теги
газ НАК "Нафтогаз" Газпром
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Туголуков Александр
Туголуков Александр
" якобы пока не подписали ". Может дождаться официальных заявлений? Или на обозе жареное закончилось?
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васильевич василий
васильевич василий
Тогда Калибры - вперед
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Хо Хол
Хо Хол
Ой, а от исков уже отказались...
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Алоизович Петр
Алоизович Петр
Кризский Игорь, а чего не 84 или 89? 85 какая-то слишком ровная цифра. Соберись и пересчитай.
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И снова проходил мимо
И снова проходил мимо
Кризский Игорь, Мировое соглашение по 7.2 лярдов подписано, а иск на 12 лярдов изначально то не имел перспектив, а уж когда контракт продлят от него толку вообще никакого, потому как он предполагал непродление контракта.
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