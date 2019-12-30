У Росії заявили про зрив угод з Україною щодо газу: що відомо

"Газпром" і "Нафтогаз" нібито поки не підписали мирову угоду по всіх судових спорах через чинний 10-річний контракт на транзит російського газу в Європу.

Про це пише видання РБК з посиланням на джерело. Офіційного підтвердження немає.

Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков відмовився коментувати газові переговори. "Поки нічого сказати. Йдуть переговори, ведеться робота, вона непроста. Поки не будемо забігати вперед і робити якісь прогнози", – повідомив він, передає "Інтерфакс-Україна".

В Україні ж обмежилися короткою відповіддю. Глава "Оператора газотранспортної системи України" Сергій Макогон заявив, що переговорний марафон завершено і він відправився в Брюссель укладати угоду з іншим оператором.

Незабаром в компанії уточнили: важкі переговори завершені, але про остаточне підписання документів не йдеться.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

29 грудня представники України і Росії почали процес підписання документів, пов'язаних з транзитом газу.

Також російська компанія "Газпром" виплатила Україні 2,9 млрд доларів за рішенням Стокгольмського арбітражного суду.

Раніше міністр енергетики та захисту навколишнього середовища Олексій Оржель заявив, що Україна і Росія домовилися про новий контракт на транзит газу.

Про що домовилися:

транзит на 5 років з можливістю продовження;

мінімальний транзит – 65 млрд кубометрів перший рік і 40 млрд кубометрів – кожен наступний рік;

тариф на транспортування газу для Росії буде рости;

Україна відмовиться від подальших позовів проти "Газпрому".

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