Росія запропонувала використовувати стічні води, щоб забезпечити Крим водою

В окупованому Криму запустять систему очищення стічних вод, щоб повторно їх використовувати на потреби населення.

Про це заявив російський віце-прем'єр Марат Хуснуллін, який також призначений Кремлем "куратором" півострова, передає пресслужба Кремля.

"Плануємо запустити систему очищення стічних вод для повторного використання в технічних цілях на існуючих і споруджуваних очисних спорудах", – заявив Хуснуллін.

За його словами, план РФ розрахований на реалізацію 14 заходів з 2020 по 2024 рік з фінансуванням на 48 млрд рублів (17,5 млрд грн).

Він пояснив, що наразі на півострові деякі роботи проводяться з використанням прісної води з питних джерел.

"Частина робіт, зокрема полив територій, прибирання міста, можна було б робити і технічною водою. Тому ми сьогодні теж в рамках реконструкції каналізаційно-очисних споруд "Южниє" передбачаємо додатково таку функцію, щоб не тільки питною водою вирішувати всі питання, але щоб розділити на технічну воду і на питну", – сказав Хуснуллін.

Нагадаємо, 19 жовтня Кабінет міністрів Росії підготував "план надійного водопостачання" Криму, на нього буде виділено 50 млрд рублів (17 млрд грн).

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