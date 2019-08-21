У Росії ціна на нафту досягла критичної точки

У Росії рублева ціна на нафту опустилася на 5% нижче закладеного в російському бюджеті рівня на 2019 рік.

Така інформація випливає з розрахунків РБК. При цьому, за словами експертів, яких-небудь значущих ризиків це не несе.

"Світовий сорт нафти Brent за останній місяць подешевшав на 6,8% і торгується у вівторок, 20 серпня, нижче $60 за барель. Водночас рубль ослаб на 5,2%, до 66,5 руб. за долар, показують дані терміналу Bloomberg на вечір 20 серпня. На відміну від надоптимістичної для російського бюджету ситуації річної давності, на цей раз рублева ціна нафти опустилася нижче прогнозної ціни, закладеної в бюджеті, – отже, скарбниця отримає менше надприбутків", – сказано в матеріалі.

Новини Ціни на нафту злетіли вище нової психологічної позначки

За розрахунками видання на основі нафтових котирувань, вже протягом місяця ціна російської нафти Urals коливається на рівні нижче закладеної в бюджеті.

"Згідно з його даними, 19 серпня барель Urals коштував трохи більше 3900 руб. Котирування Brent і Urals за останній місяць в середньому практично однакові. Федеральний бюджет зверстаний, виходячи з ціни на російську нафту на рівні 4127 руб. за барель. Нижче нього ціна опустилася 16 липня і відтоді не досягала закладеної в бюджеті позначки", – відзначає видання.

Ціна на нафту в Росії досягла критичної точки

За словами експертів, у випадку якщо котирування впадуть нижче $50 за барель, залежність рубля від нафти різко посилиться – перешкодити не зможе навіть ефект бюджетного правила.

"Якщо ціна впаде нижче $50, ринки задумаються, чи стануть Мінфін і ЦБ відповідно до бюджетного правила продавати валюту у випадку падіння ціни нафти нижче закладених в бюджет $41,6", – наводить видання слова експертів Sberbank CIB.

Як повідомляв OBOZREVATEL, російську економіку вже через рік-півтора чекає нова криза, що виражатиметься в падінні ВВП, зростанні інфляції і бюджетних труднощах.

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