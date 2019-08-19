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У Росії рубль різко обвалився щодо світових валют

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У Росії офіційний курс європейської валюти на вівторок, 20 серпня, виріс на 72,57 копійки і становить 73,9484 руб.

Про це йдеться на офіційному сайті Банку Росії. Водночас також офіційний курс американської валюти збільшився на 61,21 коп. — до 66,6082 руб.

"Вартість бівалютного кошика (0,55 долара і 0,45 євро), розрахована на основі офіційних курсів, зросла порівняно з показником на вихідні й понеділок на 66,32 коп. — до 69,9113 руб." — йдеться в повідомленні.

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У Росії рубль різко обвалився щодо світових валют

Як повідомляв OBOZREVATEL, 15 серпня в Росії курс долара перевищив позначку 66 рублів, а курс євро — 74 рублі вперше з квітня.

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Тема
Курс валют
Місце
Росія
Теги
курс валют євро долар
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