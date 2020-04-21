У Росії нафтовики почали продавати бензин собі у збиток

Російські нафтовики почали продавати бензин на біржі собі у збиток через глобальне падіння попиту на ринку викликаного епідемією коронавірусу.

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Про це заявив гендиректор "Аналітики товарних ринків" Михайло Турукалов, передає РБК

Як підрахували експерти, за тиждень з 13 по 19 квітня ціна на АІ-92 на Санкт-Петербурзькій міжнародній товарно-сировинній біржі (СПбМТСБ) впала майже на 11%, або 4,2 тис руб., і у понеділок, 20 квітня, склала 35,77 тис. руб. за тонну (у європейській частині Росії).

"При цьому витрати компаній, які включають акциз, виплати в бюджет по демпфера (механізм стабілізації цін на паливо на внутрішньому ринку), ПДВ і ПВКК, складають 38,07 тис. Руб. За тонну", - сказав Турукалов, додавши, що таким чином компанії отримують чистий збиток приблизно у 2,3 тис. руб. на тонну бензину АІ-92.

Аналітики відзначають, що паливо подешевшало через різке падіння попиту. Так, обсяг реалізації на АЗС впав вже приблизно вдвічі (від 30 до 70% у різних регіонах). У Росії зростає кількість хворих на коронавірус, через що великі міста кілька тижнів перебувають на карантині, автомобільний трафік впав. Очевидно, що у таких ринкових умовах виробники палива готові йти на зниження оптових цін і погоджуються на додаткові дисконти на біржі.

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При цьому низькі ціни на оптовому ринку призвели до зростання маржинальність бізнесу на автозаправках, де ціни стабільні і не знижуються. За даними Refinitiv, маржинальний дохід АЗС з початку року виріс на 3,8 п.п. до 17,3%. Але з урахуванням падіння реалізації подвоїлися і витрати на літр для власників заправок. Таким чином, зростання маржі в роздробі за рахунок падіння оптової ціни не виправить загальну негативну ситуацію для переробки, впевнений він.

За даними "Аналітики товарних ринків", ситуація на ринку бензину може почати виправлятися вже у травні: багато нафтових компаній планують додаткові простої НПЗ крім травневих ремонтів. Зниження переробки нафти приблизно на чверть і активний експорт нафти і нафтопродуктів самі по собі приведуть до скорочення продажів моторних палив на біржі і посприяють зростанню біржових цін, підкреслюють експерти.

Зазначимо, що ціни на нафту WTI з найближчій постачанням піднялися майже до $1,5 за барель після падіння.

Як повідомляв OBOZREVATEL, вартість бензину і дизпалива в Україні в першій половині травня може знизитися на 5-6 гривень – до 17-18 грн за літр.

Ціни на бензин і дизпаливо в Україні можуть знизитися на 3 грн / л. Цьому сприяє стабілізація курсу валют на міжбанківському ринку і перспектива отримання допомоги від МВФ, вважає директор консалтингової групи "А-95" Сергій Куюн.

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