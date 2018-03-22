У Раді назвали варіанти легалізації авто на єврономерах

Голова комітету Верховної Ради з питань податкової та митної політики Ніна Южаніна вважає, що слід легалізувати автомобілі на єврономерах, які були ввезені в Україну до 1 січня 2018 року.

Крім того, за її словами, легалізацію потрібно обмежити, щоб не пропустити дуже старі авто, повідомляє "24 канал".

Зокрема, під час обговорення відповідного питання з представникам автомобільного співтовариства, комітет запропонував застосувати таку норму лише до машин, випущених після 2000 року.

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Остаточних цін на таку легалізацію Южаніна не озвучила. Однак, на її думку, основою для розрахунку може стати "молдавський сценарій", за яким пільга для розмитнення становила 70%.

Таким чином, для легалізації автомобілів доведеться сплатити тільки 30% від діючих ставок.

Водночас деякі учасники зустрічі пропонували застосувати діючий нині закон про пільгове розмитнення автомобілів, що відповідають нормам Євро-5 (№3251) до всіх автомобілів незалежно від віку.

Ще один варіант - застосувати базову ставку розмитнення одного такого авто в 800 євро.

Представники організації, що представляють власників авто на єврономерах, пообіцяли узгодити свої позиції щодо озвучених пропозицій до наступної середи, 28 березня.

Як повідомляв "Обозреватель", в Україні незаконно перебуває понад 246,4 тисяч автомобілів з іноземною реєстрацією.