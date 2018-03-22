У Раді назвали варіанти легалізації авто на єврономерах

Голова комітету Верховної Ради з питань податкової та митної політики Ніна Южаніна вважає, що слід легалізувати автомобілі на єврономерах, які були ввезені в Україну до 1 січня 2018 року.
Крім того, за її словами, легалізацію потрібно обмежити, щоб не пропустити дуже старі авто, повідомляє "24 канал".
Зокрема, під час обговорення відповідного питання з представникам автомобільного співтовариства, комітет запропонував застосувати таку норму лише до машин, випущених після 2000 року.
Остаточних цін на таку легалізацію Южаніна не озвучила. Однак, на її думку, основою для розрахунку може стати "молдавський сценарій", за яким пільга для розмитнення становила 70%.
Таким чином, для легалізації автомобілів доведеться сплатити тільки 30% від діючих ставок.
Водночас деякі учасники зустрічі пропонували застосувати діючий нині закон про пільгове розмитнення автомобілів, що відповідають нормам Євро-5 (№3251) до всіх автомобілів незалежно від віку.
Ще один варіант - застосувати базову ставку розмитнення одного такого авто в 800 євро.
Представники організації, що представляють власників авто на єврономерах, пообіцяли узгодити свої позиції щодо озвучених пропозицій до наступної середи, 28 березня.
Як повідомляв "Обозреватель", в Україні незаконно перебуває понад 246,4 тисяч автомобілів з іноземною реєстрацією.
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