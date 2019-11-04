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4 листопада • оновлено в 11:04
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"Аркан на шиї": у Путіна пояснили, чому Європа пішла на повідку Кремля щодо "Північного потоку-2"

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Російська Федерація довго чекала узгодження із Данією проєкту будівництва газопроводу "Північний потік-2".

Однак прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков вважає, що рішення Копенгагена було не критичним для його реалізації, передають "Вести".

"Узгодження Данії чекали довго, воно було дуже важливим, але не життєво важливим для проєкту – він відбувся б і без цього", – повідомив він.

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За словами представника Володимира Путіна, "Північний потік-2" є вигідним для європейських країн комерційним проєктом.

"Він здатний зробити дуже важливий внесок у енергобезпеку й диверсифікацію надійних поставок газу до Європи, а зовсім не аркан на шиї Європи", – резюмував Пєсков.

Спорудження газопроводу "Північний потік-2" затягується і щомісяця дорожчає. Головною причиною була відмова в дозволі на будівництво з боку Данії.

Це призвело до того, що росіянам довелося витратити зайві сотні мільйони євро, а всі терміни вже зірвані.

Однак у середу, 30 жовтня, Данія видала дозвіл на будівництво газопроводу "Північний потік-2" у виключній економічній зоні країни.

Магістраль пройде на південний схід від острова Борнгольм, заявили представники Данського енергетичного агентства.

Рішення Копенгагена було критичним для реалізації проекту

Рішення Копенгагена було критичним для реалізації проекту

Газопровід "Північний потік-2" пройде Балтійським морем, з'єднавши постачальників у РФ зі споживачами в Європі. Його протяжність становитиме понад 1,2 тис. км, пропускна спроможність – 55 млрд куб. м газу на рік. Дві його гілки мають бути побудовані до кінця 2019 року.

"Північний потік-2" запустять в обхід транзитних держав – України, Білорусі, Польщі та інших східноєвропейських країн – через виключні економічні зони й територіальні води Росії, Фінляндії, Швеції, Данії та Німеччини.

Проєкт оцінюють у 9,5 млрд євро. Його реалізовує "Газпром" спільно з європейськими Engie, Uniper, OMV, Shell, Wintershall. Вони зобов'язалися профінансувати 50% "Північного потоку-2", тобто по 950 млн євро кожна. Російська компанія надасть другу половину коштів – 4,75 млрд євро.

Росія будує газопроводи в обхід України

Росія будує газопроводи в обхід України

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Особи
Дмитро Пєсков Володимир Путін
Місце
Росія
Теги
Новини Росії Північний потік - 2
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voznyk ruslan
voznyk ruslan
Дорожчає - не дорожчає. Але можна сказати вже побудували - на сьогодні 90%. Тобто доведеться жити без грошей від транзиту.
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Фомин Анатолий
Фомин Анатолий
Экономя 3 млрд долларов в год на отсутствии транзита через Украину,СП-2 окупится в течении 3-4 лет.
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voznyk ruslan
voznyk ruslan
Фомин Анатолий, трохи довше - років шість. Німці ж теж не безкоштовно за нього ухопились.
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Нуланд Печеньки
Нуланд Печеньки
Зато это будет новая "победа" Украины над ахрессором "Закрути и забудь".
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