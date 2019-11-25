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25 листопада • оновлено в 23:54
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У Путіна і Зеленського є одне питання для особистої зустрічі – Тука

1.5т
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Ексзаступник міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб України, волонтер Георгій Тука заявив: на особистій зустрічі президента РФ Володимира Путіна і президента України Володимира Зеленського може обговорюватися тільки одне питання.

"Наскільки я розумію, єдине питання, яке розраховують обговорити в разі формату тет-а-тет – це питання транзиту газу", – сказав він OBOZREVATEL.

У цьому контексті Тука нагадав про те, що в Росії вже "пролунав меседж про те, що Україна готова розглянути поставки газу в рахунок сплати 3 мільярдів за позовом "Нафтогазу" проти "Газпрому".

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Водночас він зауважив: питання про те, кому більшою мірою вигідна особиста зустріч – "питання спірне". "З моєї точки зору, тут іде гра: у кого нерви міцніші".

"Так, Росія зацікавлена в тому, щоб не переривати транзит, тому що вона не встигає закінчити будівництво "Північного потоку-2". Точно такий же інтерес і у кінцевих споживачів газу, європейських країн. І обидві ці сторони зацікавлені в тому, щоб транзит продовжувався".

На Україну будуть тиснути з двох сторін, припустив Тука

На Україну будуть тиснути з двох сторін, припустив Тука

"І обидві ці сторони будуть тиснути на Україну, щоб змусити її на будь-яких умовах погодитися підписати транзитний договір", – спрогнозував Тука. Разом із тим він визнав: на сьогодні керівництву "Нафтогазу" вдається відстоювати національні інтереси.

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Як писав OBOZREVATEL, раніше в Кремлі не підтвердили особисту зустріч Путіна і Зеленського під час нормандського саміту. Раніше стало відомо про те, що наступний раунд переговорів про транзит газу між Україною, ЄС і Росією відбудеться в п'ятницю, 29 листопада.

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Автор
Тетяна Гайжевська Тетяна Гайжевська
Теми
Ексклюзив ринок газу
Особи
Володимир Путін Георгій Тука Володимир Зеленський
Місце
Україна
Теги
Новини Росії Газпром НАК "Нафтогаз" транзит газу
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