У ПриватБанку натякнули на нові суди із Коломойським

У ПриватБанку не виключили можливість подати нові позови до екс-акціонерів фінустанови Ігоря Коломойського і Геннадія Боголюбова у судах різних юрисдикцій.

Про це заявив глава правління банку Петро Крумханзл в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна". "Суди займають багато часу. Зазвичай це кілька років. Ми ведемо справи у судах відразу в декількох юрисдикціях паралельно... Я не можу виключати, що ми будемо поширювати цю діяльність і на інші юрисдикції в майбутньому, але на даний час ще рано говорити про це", — сказав Крумханзл.

Він також повідомив, що судові розгляди не відбиваються на діяльності банку.

"Якщо ви запитаєте про ліквідність, то немає ніякого впливу (судових розглядів) на нашу щоденну діяльність. Був короткостроковий вплив у середині квітня після цілої низки негативних рішень у судах України. На даний час ми перебуваємо в абсолютно звичайній ситуації ведення нашого бізнесу, і суди не мають значного впливу", — стверджує глава правління банку.

Ігор Коломойський

Як повідомляв OBOZREVATEL, 18 квітня Окружний адміністративний суд Києва визнав незаконною і скасував націоналізацію ПриватБанку. Таким чином, він задовольнив позов екс-власника фінустанови Ігоря Коломойського до Національного банку і Кабінету міністрів.

Раніше у ПриватБанку розповіли, що підтверджений аудитом борг пов'язаних із Коломойським осіб і компаній становить 212 млрд гривень.

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