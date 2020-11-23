У Німеччині відреагували на погрози санкцій США для "Північного потоку-2"

Глава Східного комітету німецької економіки Олівер Хермес закликав США поважати європейський суверенітет у відповідь на новини про ймовірне посилення санкцій проти російського газопроводу "Північний потік-2".

Як повідомляє Die Welt, він вважає, що Вашингтон повинен повернутися до широкої співпраці з владою Німеччини і Європи.

"Такий підхід абсолютно виключений серед союзників", – сказав він.

За словами Хермеса, можливі екстериторіальні санкції США проти європейських учасників проєкту є неприпустимим втручанням у міжнародне право.

Нагадаємо, в суботу, 21 листопада, ЗМІ дізналися, що адміністрація США контактує з компаніями, які займаються реалізацією проєкту "Північний потік-2". За словами неназваного представника Вашингтона, мова йде про наслідки після санкцій, висунутих американською стороною.

"Північний потік-2" піде в обхід транзитних держав – України, Білорусі, Польщі та інших східноєвропейських країн – через виняткові економічні зони і територіальні води Росії, Фінляндії, Швеції, Данії та Німеччини.

Проєкт оцінюється в 9,5 млрд євро. Його реалізує "Газпром" в альянсі з європейськими компаніями Engie, Uniper, OMV, Shell, Wintershall. Вони взяли на себе зобов'язання профінансувати "Північний потік-2" сумарно на 50%, тобто на 950 млн євро кожен. "Газпром" надасть другу половину коштів – 4,75 млрд євро.

Україна, Польща, країни Балтії і США критикують СП-2. На їхню думку, ЄС може потрапити в залежність від російського газу. Україна також не хоче втратити роль транзитера газу. В цьому випадку вона втратить 3 млрд щорічного доходу. Берлін обіцяє гарантувати транзит через Україну навіть після будівництва газопроводу.

Як повідомляв OBOZREVATEL, санкції США є головною перешкодою для завершення будівництва "Північного потоку-2". З 20 жовтня вони стосуються не тільки суден для укладання труб, але і компаній, які допомагають встановлювати відповідне обладнання або модернізувати його. За оцінкою Nord Stream 2 AG, обмеження зачеплять понад сотню європейських компаній.

На початку року Росія обіцяла добудувати проєкт в кінці 2020-го або початку 2021 року, але поки роботи не починалися. Найвірогіднішим кандидатом на роль трубоукладника залишається судно "Академік Черський", яке з травня перебуває у Балтійському морі. Проблемою залишається відсутність страховки, без якої укладати труби в водах Данії не можна.