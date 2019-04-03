У небезпеці весь регіон: на Донбасі відключили головного постачальника води

Комунальне підприємство "Компанія "Вода Донбасу" в середу, 3 квітня, було відключено від електропостачання через значні борги.

Про це повідомляє прес-служба ПАТ "ДТЕК ПЕМ-Енерговугілля". Причиною стало те, що у КП "Вода Донбасу" закінчився 90-денний договір з ДП "Укрінтеренерго", а договір із новим постачальником не було укладено.

Відзначається, що за заявкою "Укрінтеренерго" вже відключені від електроенергії частина об'єктів КП, зокрема, насосна "Білокузьминівка", підстанція 110 кВ "Клебан-Бик" (обидві – Костянтинівський район) та насосна 1-го підйому (Маріуполь).

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Примітно, що КП "Вода Донбасу" не виконало самообмеження електроенергії і не допустило співробітників оператора системи розподілу на власні об'єкти для локального обмеження електроенергії з території підприємства.

Процедура відключення також супроводжувалася активною протидією озброєних осіб у військовій формі.

Вода Донбасу dnews.dn.ua

За даними держрегулятора НКРЕКУ, заборгованість КП "Вода Донбасу" за електроенергію станом на кінець 2018 року становила 2,4 мільярда гривень, збільшившись за три місяці 2019-го ще на 200 мільйонів гривень.

Відзначається, що призупинення роботи "Води Донбасу" може залишити без води близько 3,7 млн людей, як на окупованих, так і на підконтрольних українській владі територіях.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в кінці 2018 представники окупаційних адміністрацій почали процес захоплення майна водоканалів, які отримують воду від КП "Вода Донбасу".

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