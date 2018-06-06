У НБУ розповіли, що буде з цінами в Україні

В Україні інфляція за підсумками травня може бути нижче прогнозної траєкторії Національного банку.

"Головним чином, за рахунок хорошого врожаю на ягоди та фрукти. Ціни на цю продукцію нижче, ніж в минулому році і ніж ми заклали в прогноз", - заявив заступник глави НБУ Дмитро Сологуб в інтерв'ю "РБК-Україна".

При цьому він зазначає, що глобально ніяких кардинальних відхилень від траєкторії (прогноз інфляції на кінець року становить 8,9%. - Ред.) поки не відбувається.

"В цілому все йде так, як ми і очікували. На тлі жорсткої монетарної політики, на тлі уповільнення темпів зростання реальних заробітних плат інфляційний шок поступово згортається. Але внутрішній попит його ще підживлює", - повідомив Сологуб.

Крім цього, стримувати інфляцію допомагає ситуація на валютному ринку.

"Не тільки через ціни імпортних товарів, але і все-таки і через психологічні очікування. Ми розуміємо, що, незважаючи на плаваючий обмінний курс, незважаючи на те, що поступово ментальна прив'язка до долара знижується, все одно досить багато психологічного чинника в ціноутворенні залежить від динаміки курсу долара", - резюмував Сологуб.

Як повідомляв OBOZREVATEL, за чотири місяці 2018 року споживча інфляція склала 4,4%. Найбільше в Україні подорожчали одяг і взуття, тютюнові вироби та алкогольні напої.