У НБУ попередили, що українці можуть не повернути банкам 10% кредитів

Національний банк України попередив, що 10% споживчих кредитів, узятих в період карантину, українці можуть не повернути.

Таку стурбованість висловила заступник голови НБУ Катерина Рожкова в ході онлайн-презентації звіту про фінансову стабільність, передає "Інтерфакс-Україна".

"У кількох попередніх звітах ми відзначали, що нас турбують дуже швидкі темпи зростання незабезпеченого споживчого кредитування. Ця криза наочно продемонстрував нам, що наші занепокоєння були більш ніж обгрунтованими. Ми очікуємо, що понад 10% незабезпечених споживчих кредитів можуть стати непрацюючими за результатами цієї кризи", – сказала вона.

Рожкова зазначила, що станеться погіршення і в якості кредитного портфеля юридичних осіб, уточнивши, що це пов'язано з тим, що деякі галузі постраждали від введення обмежувальних заходів.

"Ми розуміємо, що якість кредитного портфеля юросіб також погіршиться, наші оцінки близько 10% також", – уточнила перший заступник голови НБУ.

Рожкова додала, що якщо банки будуть здійснювати всі необхідні заходи по реструктуризації, то частина цих кредитів в короткостроковій перспективі повернеться до свого нормального режиму обслуговування.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше президент України Володимир Зеленський пообіцяв "дотиснути" банки для зниження ставок по кредитах в гривні до 5-6%.