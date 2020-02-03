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3 лютого • оновлено в 13:10
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"Нафтогаз" пішов на мирову угоду із "Укрнафтою" щодо газу на 15 млрд грн

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Господарський суд Києва затвердив мирову угоду про визнання "Укртрансгазом" (оператор газосховищ, який входить у групу компаній "Нафтогазу") за "Укрнафтою" газу в підземних сховищах майже на 15 млрд гривень.

Зокрема НАК "Нафтогаз України" мав багато проблем із "Укрнафтою". Одною із найголовніших є спірні обсяги газу, які компанія впродовж 2006-2012 років видобувала і передавала в газотранспортну систему. Про це повідомив на Facebook виконавчий директор "Нафтогазу" Юрій Вітренко.

"Цю систему контролював "Нафтогаз", і він з подачі уряду займав позицію, що "Укрнафта" мала продавати цей газ "Нафтогазу" за ціною, визначеною для потреб населення. Через це "Нафтогаз" не давав "Укрнафті" можливості розпоряджатися цим газом іншим способом. У свою чергу "Укрнафта" не бачила законних підстав, аби вона продавала газ "Нафтогазу" за такою ціною", – заявив Вітренко.

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За його словами, судові суперечки щодо цього питання тривали роками, однак так і не вдалося довести у суді, що "Укрнафта" була зобов’язана продавати газ "Нафтогазу" за такою ціною.

Виконавчий директор "Нафтогазу" наголосив, що друга проблема "Укрнафти" – це податковий борг, який був сформований у 2014-2015 роках.

"Укрнафта" наразі у повному обсязі сплачує поточні податкові зобов’язання, але в компанії не вистачає грошей для погашення податкового боргу. На цей борг нараховуються надзвичайно високі штрафи та пені, до 30% річних від основної суми, що не дає "Укрнафті" можливості нормально працювати", – повідомив Вітренко.

Він додав, що одним з основних чинників, який вплинув на виникнення податкової заборгованості є формування дебіторської заборгованості перед "Укрнафтою" за часів тогочасного керівництва компанії.

"Вже багато років триває розслідування правоохоронних органів, зокрема НАБУ, щодо складу злочину у їхніх діях, а також щодо зв’язку компаній-дебіторів із міноритарними власниками "Укрнафти". "Нафтогаз" всіляко сприяє роботі правоохоронців, але мені не відомо щоб була встановлена провина тогочасного менеджменту або міноритарних акціонерів", – заявив Вітренко.

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Виконавчий директор "Нафтогазу" нагадав, що у лютому 2019 року сторони почали процес врегулювання суперечок і вирішення проблеми з податковим боргом.

"Сторони погодили угоду, за якою "Укрнафта" продає "Нафтогазу" обсяг газу, який за рішенням Верховного суду України має бути визнаний за "Укрнафтою" у сховищах "Укртрансгазу". Єдиним можливим варіантом визначення ціни за цією угодою була ринкова ціна на той момент", – зазначив Вітренко.

За його словами, це було не найгіршим варіантом для "Нафтогазу", оскільки якби "Укрнафта" наполягала на грошовій компенсації, то сума була б у 2,2 рази більшою.

У свою чергу "Укрнафта" має використати ці кошти для погашення податкового боргу.

НАК "Нафтогаз України" повідомив, що "Укрнафта" має багато проблем

НАК "Нафтогаз України" повідомив, що "Укрнафта" має багато проблем

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше найбільша нафто- й газовидобувна компанія України "Укрнафта" не допустила фахівців Державної аудиторської служби для перевірки.

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Автор
Віктор Калиненко
Місце
Україна
Теги
Укрнафта НАК "Нафтогаз"
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Свинов Xрюкан
Свинов Xрюкан
xpюканы со своих карманов заплатят) предоплата платежек, платежка, постоплата платежек))) или плата за газ, плата за транзит, плата за разрешение спора с укрнафтой)))))
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Драго Кувалда
Драго Кувалда
Задача у чубатых обезьян наеб..ть друг друга, это в духе гнилой и продажной недонации.
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