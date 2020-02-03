"Нафтогаз" пішов на мирову угоду із "Укрнафтою" щодо газу на 15 млрд грн

Господарський суд Києва затвердив мирову угоду про визнання "Укртрансгазом" (оператор газосховищ, який входить у групу компаній "Нафтогазу") за "Укрнафтою" газу в підземних сховищах майже на 15 млрд гривень.

Зокрема НАК "Нафтогаз України" мав багато проблем із "Укрнафтою". Одною із найголовніших є спірні обсяги газу, які компанія впродовж 2006-2012 років видобувала і передавала в газотранспортну систему. Про це повідомив на Facebook виконавчий директор "Нафтогазу" Юрій Вітренко.

"Цю систему контролював "Нафтогаз", і він з подачі уряду займав позицію, що "Укрнафта" мала продавати цей газ "Нафтогазу" за ціною, визначеною для потреб населення. Через це "Нафтогаз" не давав "Укрнафті" можливості розпоряджатися цим газом іншим способом. У свою чергу "Укрнафта" не бачила законних підстав, аби вона продавала газ "Нафтогазу" за такою ціною", – заявив Вітренко.

За його словами, судові суперечки щодо цього питання тривали роками, однак так і не вдалося довести у суді, що "Укрнафта" була зобов’язана продавати газ "Нафтогазу" за такою ціною.

Виконавчий директор "Нафтогазу" наголосив, що друга проблема "Укрнафти" – це податковий борг, який був сформований у 2014-2015 роках.

"Укрнафта" наразі у повному обсязі сплачує поточні податкові зобов’язання, але в компанії не вистачає грошей для погашення податкового боргу. На цей борг нараховуються надзвичайно високі штрафи та пені, до 30% річних від основної суми, що не дає "Укрнафті" можливості нормально працювати", – повідомив Вітренко.

Він додав, що одним з основних чинників, який вплинув на виникнення податкової заборгованості є формування дебіторської заборгованості перед "Укрнафтою" за часів тогочасного керівництва компанії.

"Вже багато років триває розслідування правоохоронних органів, зокрема НАБУ, щодо складу злочину у їхніх діях, а також щодо зв’язку компаній-дебіторів із міноритарними власниками "Укрнафти". "Нафтогаз" всіляко сприяє роботі правоохоронців, але мені не відомо щоб була встановлена провина тогочасного менеджменту або міноритарних акціонерів", – заявив Вітренко.

Виконавчий директор "Нафтогазу" нагадав, що у лютому 2019 року сторони почали процес врегулювання суперечок і вирішення проблеми з податковим боргом.

"Сторони погодили угоду, за якою "Укрнафта" продає "Нафтогазу" обсяг газу, який за рішенням Верховного суду України має бути визнаний за "Укрнафтою" у сховищах "Укртрансгазу". Єдиним можливим варіантом визначення ціни за цією угодою була ринкова ціна на той момент", – зазначив Вітренко.

За його словами, це було не найгіршим варіантом для "Нафтогазу", оскільки якби "Укрнафта" наполягала на грошовій компенсації, то сума була б у 2,2 рази більшою.

У свою чергу "Укрнафта" має використати ці кошти для погашення податкового боргу.

НАК "Нафтогаз України" повідомив, що "Укрнафта" має багато проблем

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше найбільша нафто- й газовидобувна компанія України "Укрнафта" не допустила фахівців Державної аудиторської служби для перевірки.

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