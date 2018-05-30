У "Нафтогазі" розповіли про мільйонні премії співробітникам

Наглядова рада НАК "Нафтогаз України" прийняла рішення щодо виплати співробітникам компанії 46,3 млн доларів премій у зв’язку з перемогою у Стокгольмському арбітражному суді в спорі з російським газовим монополістом "Газпромом" щодо транзитного контракту.

Загальний обсяг виплат затверджено на рівні 1% від суми виграшу в арбітраж, яка склала 4,6 млрд доларів, повідомили OBOZREVATEL в пресс-службі НАК.

До переліку співробітників компанії, які отримають премію, включено 41 особу, які прямо чи опосередковано внесли значний вклад у досягнення цього результату. У Нафтогазі підкреслили, що цей перелік не обмежується топ-менеджментом компанії, а сума премії залежить від особистого вкладу кожного працівника.

"Процес "Нафтогазу" проти "Газпрому" був виключним — як за обсягом вимог російської сторони, так і за його результатом. Адже до цього досягнути такої суттєвої судової перемоги над "Газпромом" не вдавалося жодному контрагентові. Команда "Нафтогазу" показала високий рівень професіоналізму і відданості", – прокоментувала рішення наглядової ради "Нафтогазу" її голова Клер Споттісвуд.

Очікується, що у травні буде виплачена перша частина премій на суму 20,7 млн доларів. Решта премій буде виплачуватись протягом трьох років виключно за умови успішного стягнення з Газпрому залишку виграшу у розмірі 2,6 млрд доларів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 28 лютого Стокгольмський арбітражний трибунал виніс рішення на користь НАК "Нафтогаз України" за більшістю важливих питань в суперечці з "Газпромом".

2 березня в "Газпромі" заявили про намір розірвати діючі контракти з "Нафтогазу". У російській компанії аргументували, що Стокгольмський арбітраж нібито керувався подвійними стандартами, а рішення суду порушує інтереси сторін.