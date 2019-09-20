У НАК "Нафтогаз" озвучили тарифи на транзит російського природного газу в Європу через нового газового оператора ГТС України на найближчі п'ять років.

Про це з посиланням на пресслужбу компанії повідомляє "Інтерфакс-Україна". Вони будуть залежати від обсягу бронювання потужності.

Так, на період 2020-2024 рр. при бронюванні 60 млрд куб. м транзитних потужностей ГТС України тариф складе $3,21 за 1 тис. куб. м на 100 км, а при бронюванні 90 млрд куб. м – $2,56 за 1 тис. куб. м на 100 км.

У "Нафтогазі" назвали тарифи на транзит російського газу УНІАН

Тариф на транзит російського газу в 2019 році складе $2,61 за 1 тис. куб. м на 100 км (все – з ПДВ).

При цьому глава компанії Андрій Коболєв, за даними Deutsche Welle, відкинув можливість транзиту російського газу без укладення контракту.

"Чим більші обсяги і чим довше "Газпром" буде бронювати, тим нижчим буде тариф. Поки ми не отримали відповіді з російської сторони, яке у них бачення навантаження української системи, тривалості контракту", – додав він.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Кабінет міністрів України 18 вересня затвердив поділ (анбандлінг) газового монополіста – НАК "Нафтогаз", що дозволяє створити незалежного оператора газотранспортної системи України.

Експерт з питань паливно-енергетичного комплексу Юрій Корольчук заявив, що "Нафтогаз" три роки затягував створення незалежного оператора ГТС.

Директор дипломатичної академії України імені Геннадія Удовенка Сергій Корсунський зазначив, що Україна створює нового оператора ГТС для підписання договорів з країнами ЄС.

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