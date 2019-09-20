Головна Новини
20 вересня • оновлено в 20:33
МоваЯзык
Світ Спорт

/ Новини економіки

У "Нафтогазі" назвали тарифи на транзит російського газу

663 Читати матеріал російською

У НАК "Нафтогаз" озвучили тарифи на транзит російського природного газу в Європу через нового газового оператора ГТС України на найближчі п'ять років.

Про це з посиланням на пресслужбу компанії повідомляє "Інтерфакс-Україна". Вони будуть залежати від обсягу бронювання потужності.

Так, на період 2020-2024 рр. при бронюванні 60 млрд куб. м транзитних потужностей ГТС України тариф складе $3,21 за 1 тис. куб. м на 100 км, а при бронюванні 90 млрд куб. м – $2,56 за 1 тис. куб. м на 100 км.

Новини
Україна та Росія укладуть контракт щодо транзиту газу: названо умови та терміни

У "Нафтогазі" назвали тарифи на транзит російського газу

У "Нафтогазі" назвали тарифи на транзит російського газу

УНІАН

Тариф на транзит російського газу в 2019 році складе $2,61 за 1 тис. куб. м на 100 км (все – з ПДВ).

При цьому глава компанії Андрій Коболєв, за даними Deutsche Welle, відкинув можливість транзиту російського газу без укладення контракту.

"Чим більші обсяги і чим довше "Газпром" буде бронювати, тим нижчим буде тариф. Поки ми не отримали відповіді з російської сторони, яке у них бачення навантаження української системи, тривалості контракту", – додав він.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!

Читайте всі новини по темі "ринок газу" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
ринок газу газопровод
Місце
Україна
Тег
НАК "Нафтогаз"
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки

ads pixel