У МВФ обрали нового главу: що відомо про історичне призначення

Головна виконавча директорка Всесвітнього банку Крісталіна Георгієва офіційно обрана головою МВФ.

Цю посаду громадянка Болгарії обійматиме протягом наступних п'яти років і приступить до своїх обов'язків уже з 1 жовтня, інформує пресслужба Фонду.

Примітно, що МВФ вперше в історії очолила людина з країни з економікою, що розвивається, а також вдруге — жінка.

66-річна Георгієва раніше обіймала посади головної виконавчої директорки Світового банку і європейської комісарки від Болгарії.

До цього головою Фонду була Крістін Лагард, обрана на посаду в 2011 році з переобранням на другий термін у 2016-му. Але в липні ексміністерка економіки і фінансів Франції подала у відставку.

Цікаво, що на початку вересня Рада керуючих МВФ зняла будь-які вікові обмеження для посади директора-розпорядника. До цього головою фонду не могла стати людина у віці 65 років і старше, а вже обраний директор не міг продовжувати роботу після 70-річчя. Знявши вікові обмеження, МВФ відкрив дорогу до посади 66-річній Георгієвій.

The IMF Executive Board representing the 189-member countries has selected Kristalina Georgieva as Managing Director for a five-year term starting on October 1, 2019. https://t.co/0Hs1YsTDKO pic.twitter.com/neTUsmNIZ1