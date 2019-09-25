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27 вересня • оновлено в 19:54
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У МВФ обрали нового главу: що відомо про історичне призначення

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Головна виконавча директорка Всесвітнього банку Крісталіна Георгієва офіційно обрана головою МВФ.

Цю посаду громадянка Болгарії обійматиме протягом наступних п'яти років і приступить до своїх обов'язків уже з 1 жовтня, інформує пресслужба Фонду.

Примітно, що МВФ вперше в історії очолила людина з країни з економікою, що розвивається, а також вдруге — жінка.

66-річна Георгієва раніше обіймала посади головної виконавчої директорки Світового банку і європейської комісарки від Болгарії.

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До цього головою Фонду була Крістін Лагард, обрана на посаду в 2011 році з переобранням на другий термін у 2016-му. Але в липні ексміністерка економіки і фінансів Франції подала у відставку.

Крісталіна Георгієва

Крісталіна Георгієва

ТАСС

Цікаво, що на початку вересня Рада керуючих МВФ зняла будь-які вікові обмеження для посади директора-розпорядника. До цього головою фонду не могла стати людина у віці 65 років і старше, а вже обраний директор не міг продовжувати роботу після 70-річчя. Знявши вікові обмеження, МВФ відкрив дорогу до посади 66-річній Георгієвій.

Як повідомляв OBOZREVATEL, нещодавно президент України Володимир Зеленський зустрівся із заступницею директора Європейського департаменту МВФ Джулією Козак і керівником місії МВФ в Україні Роном ван Роденом.

Обговорювалася програма фінансової допомоги, спрямована на підтримку макроекономічної стабільності й зростання економіки України.

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Особа
Крісталіна Георгієва
Місце
Болгарія
Тег
МВФ
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voznyk ruslan
voznyk ruslan
Нова жіночка, котрій треба буде """"заради кредитів
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Tapasenko 0leg
Tapasenko 0leg
Наверное долги урине спишет!
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Борисс Робот
Борисс Робот
Tapasenko 0leg, спишет и на козлятник перепишет...
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