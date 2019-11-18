У Мін’юст на топпосаду протягнули скандального корупціонера

Міністерство юстиції оголосило конкурс на посади керівників міжрегіональних управлінь юстиції, однак ще до проведення конкурсу вже “визначений” переможець – начальником центрального управління має стати скандально відомий Олексій Шевченко.

Наразі він обіймає посаду начальника головного територіального управління юстиції в Київській області, повідомляє "Судовий репортер".

"ГТУЮ у Київській області, яким із 2016 року керує Олексій Шевченко, регулярно проводить тендерні закупівлі… Шевченко оголошує тендер і купує 14 тис. пачок паперу за 105 гривень за штуку. На 1,5 млн. У прибутку 25 гривень на кожній упаковці!" – йдеться в повідомленні.

Також ГТУЮ оголошувала тендер на постачання офісних меблів, де боролася тільки одна фірма: "ОФІС СПЕЙС", а пропозиція другого учасника навіть не розглядалася.

"ТОВ "ОФІС СПЕЙС" виграло тендер і ГТУЮ заплатило 660 тис. за меблі. Відчуваєте різницю? Десять учасників з цінами від 380 тис. грн і один – за 660 тис. Куди пішла різниця в 300 тисяч?" – зазначають журналісти.

Пізніше ТОВ "Культтовари Україна" виграло тендер на поставку канцелярії на 770 тисяч гривень, за яку ГТУЮ переплатила 30%.

Крім цього, єдиним переможцем будь-якого тендеру із закупівлі комп’ютерної техніки була ТОВ "Фірма ВАЛТЕК". Відповідна організація неодноразово вигравала тендери Мін’юсту за часів, коли цим відомством керували Олександр Лавринович і Олена Лукаш.

Шевченко за два роки "заробив" на квартири з гаражами у центрі Києва, загальна вартість яких перевищує 15 млн грн

"За всі незаконно зароблені кошти Олексій Шевченко купує нерухомість і оформляє на батьків-пенсіонерів. Крім того, на батька оформляються автомобілі преміум-класу, якими користується сам Олексій Валерійович Шевченко (і ремонтує за рахунок ГТУЮ). У декларації Шевченка зазначено, що річна зарплата в 2018 році склала 962,9 тис. грн. У подружжя втричі менше. Плюс заощаджень у сім’ї задекларовано майже 1,5 млн грн", – наголошується у повідомленні.

Журналісти зазначили, що батько Шевченка у 2018 році придбав дві елітні квартири загальною площею 207 кв.м, розташовані на одному поверсі в будинку № 2 на вулиці Кахи Бендукідзе (Підвисоцького) в м.Києві, та два гаражі.

Ціна квартири в цьому елітному будинку на Новопечерських Липках становить 65 тисяч гривень за 1 кв.м і 30 тисяч гривень за 1 кв. м гаража відповідно.

"ТУ такий спосіб, Шевченко, будучи простим чиновником, зумів за два роки заробити на пару дуже дорогих квартир із гаражами в центрі Києва, загальною вартістю щонайменше 14,7 млн грн. Це не рахуючи купівлі BMW X6 в 2017 році, який так само оформлений на батька. Водночас у декларації Олексій Шевченко вказує, що з 2013 року мешкає в гуртожитку", – йдеться в розслідуванні.

Також Шевченко купив щонайменше ще одну квартиру на вулиці Миколи Бажана, 10 у Києві. В цьому будинку вартість квартири становить понад 2 млн грн. Цього разу помешкання оформили на батька дружини.

Шевченко за два роки "заробив" на квартири з гаражами у центрі Києва, загальна вартість яких перевищує 15 млн грн "Судовий репортер"

Шевченко за два роки "заробив" на квартири з гаражами у центрі Києва, загальна вартість яких перевищує 15 млн грн "Судовий репортер"

Шевченко за два роки "заробив" на квартири з гаражами у центрі Києва, загальна вартість яких перевищує 15 млн грн "Судовий репортер"

Шевченко за два роки "заробив" на квартири з гаражами у центрі Києва, загальна вартість яких перевищує 15 млн грн "Судовий репортер"

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше суддя Бориспільського міськрайонного суду Віталій Журавський приховав у декларації маєток, у якому живе із дружиною. Водночас суддя і його дружина не заперечують, що мешкають у ньому. За словами Журавського, оскільки ця "нерухомість належить доньці, а вона із ним не проживає, то він її і не декларував".

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