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У Мінсоці пояснили, чи вистачить грошей на виплати підвищених пенсій

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В Україні у 2019 році плануються надходження до Пенсійного фонду на загальну суму близько 400 млрд гривень.

Очікуваної суми достатньо для індексації пенсій, заявив міністр соціальної політики Андрій Рева, передає NewsOne.

"На виконання всіх державних програм і покриття дефіциту ПФУ мають намір закласти майже 167 млрд гривень з держбюджету, плюс очікується, що власні доходи Пенсійного фонду досягнуть близько 240 млрд гривень", — зазначив Рева.

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За його словами, надходження до ПФУ зросли за рахунок підвищення мінімальної заробітної плати, що зі свого боку призвело до збільшення надходжень єдиного соціального внеску.

Міністр також додав, що уряд планує затвердити бюджет фонду на 2019 рік уже на найближчому засіданні.

Андрій Рева

Андрій Рева

УНІАН

Нагадаємо, що в Україні з 1 січня значно підвищили пенсії майже 500 тис. військових пенсіонерів. Крім того, ще приблизно 2 млн українців отримають надбавку у зв'язку зі зростанням мінімалки.

У 2019 році виплати підвищать приблизно на 25% від отриманої прибавки. Крім цього, в Україні перерахують пенсії українцям із великим стажем. Вони, згідно із законом, мають право на виплату в розмірі не менше 40% від мінімальної зарплати. У 2018 році це 1489 гривень, а з 1 січня 2019-го — 1669 гривень. Тобто майже на 180 гривень більше.

Як повідомляв OBOZREVATEL, згідно з бюджетом, кожен українець у 2019-му податками віддасть на фінансування дефіциту Пенсійного фонду майже 4 тис. гривень. У Міністерстві соціальної політики підрахували, що у 2028-му тільки 55% виконають вимоги щодо стажу. Решта працюватимуть до 63 і 65 років.

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Теми
Пенсія в УкраїніПенсійна реформаПідвищення зарплат і пенсій
Особа
Андрій Рева
Місце
Україна
Тег
Міністерство соціальної політики
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