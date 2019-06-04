У метро Києва повністю зникнуть жетони: скільки днів залишилося

У метро Києва повністю зникнуть жетони через 148 днів.

Про це повідомила прес-служба КП "Київський метрополітен". Таким чином столичне метро повністю перейде на використання карток.

"148 днів до метро без жетонів. Спасибі за продуктивність та ідеї щодо виведення з обігу жетонів і перехід транспорту на сучасні засоби оплати. Ваш час важливий для рідних, друзів і колег, а не для черг за жетоном!" — йдеться у повідомленні.

Як повідомляв OBOZREVATEL, київський метрополітен повністю відмовиться від використання жетонів із 31 жовтня 2019 року. Відтоді використовуватимуть лише електронні способи оплати проїзду.

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