Українців розлютила заява про податки для заробітчан: реакція мережі

Українців розлютила заява голови Державної податкової служби Олексія Любченка про те, що заробітчани повинні заповнювати податкові декларації і сплачувати податки зі своїх доходів.

OBOZREVATEL зібрав для вас реакцію мережі.

Що сказав Любченко:

"З $12 млрд, які надходять в Україну від тих людей, які виїхали працювати за кордон, 11 млрд, але гривень, тобто в 30 разів менше, – задекларовані. Там 100% мають всі подати декларацію", – заявив глава ДПС.

За його словами, від усіх доходів, які громадяни заробляють в інших країнах, також повинні бути сплачені податки і оформлені декларації.

Його слова викликали неоднозначну реакцію в користувачів мережі. Частина користувачів вважає, що держава спершу мусить забезпечити українців роботою, а тоді вже змушувати платити податки:

"Нікому вони нічого не винні доти, доки Україна не забезпечить їх роботою та європейською зарплатою!"

"Згодна. Повинні платити країні, в якій працюють. Забезпечте їх роботою в своїй державі, і податки платитимуть у казну України".

"Зробили такі умови в країні, що люди вимушені їхати, щоб прогодувати свою сім'ю, а тепер щось вимагають. Мабуть, треба робити резидента ЄС і залишатися тут".

"Вони працюють у поті чола, а ви хочете, щоб поповнилися ваші кишені, адже народу нічого не дістанеться. Краще створіть робочі місця. Люди із задоволенням будуть жити і працювати вдома".

"Наша держава не змогла забезпечити заробітчан роботою, вони змушені були їхати з країни для того, щоб заробити кошти для своїх сімей. І вони повинні віддати данину державі, яка нічого їм не дала! Повний абсурд!!!"

Частина користувачів навпаки вважає справедливим той факт, що заробітчани платитимуть податки Україні, адже пенсії вони отримуватимуть теж на Батьківщині:

"А чому тоді під час виходу на пенсію за віком держава повинна платити її заробітчанам? Вже дістало, коли бідкаються, що маленька пенсія, а ви розберіться, скільки років ви працювали і платили податки. А то хто працює і платить податки на перерахунок, індексації права не мали".

"Безумовно, податки повинні платити всі, але дивлячись, як влада витрачає мої гроші, не хочеться й копійки давати".

Деякі користувачі обурились тим, що буцімто в такий спосіб держава хоче ввести подвійне оподаткування, оскільки всі легально влаштовані заробітчани вже платять податки в тій країні, де працюють:

"Згідно з міжнародними законами, які Україна також підписувала, подвійне оподаткування заборонене. Тобто якщо людина працювала офіційно за кордоном, сплачувала там податки, в Україні не мають права вимагати сплачувати їх ще раз".

"Якщо українці працюють легально за кордоном, то вони і так сплачують податки до місцевого бюджету. А що, треба платити двічі?"

"А чому заробітчани повинні платити подвійний податок? Адже вони уже його сплачують у країні, де працюють. І що влада України зробила для того, щоб заробітчанин працював в Україні? Або навіть для того, щоб українець поїхав на заробітки? Бо поїхати на заробітки – це теж треба мати трохи грошей, зробити купу документів. А ще пережить чималі стреси, покинути нажиту домівку. А там, де працюють, потрібно ще квартирувати, то це теж гроші. То це як?"

"Яке вони мають право до грошей Європи? Платять за кордоном я розумію, а їм, тій банді в Україні? Входить валюта в Україну, люди ці гроші тратять в Україні!! Придурки к*нчені! Не було і не буде там добра!!! Крапка!"

"Олігархи вам щось винні. А заробітчани свої податки сплачують, правда, не Україні, а тим державам, які їм дали роботу. На жаль, у своїй державі вони нікому не потрібні".

Варто зауважити, що негативна реакція на заяву Любченка була викликана неправильним трактуванням його слів. У коментарях колишній міністр соціальної політики Андрій Рева пояснив, що глава ДПС мав на увазі те, що податки потрібно платити або за кордоном, або в Україні. І йдеться тут лише про тих, хто працює неофіційно, адже вони порушують закон. Якщо українець офіційно влаштований за кордоном і сплачує податки, то в Україні йому зараховують внески в Пенсійний фонд. Рева пояснив, як схема має працювати, на прикладі з Польщею.

"Що це означає на практиці?... ДПС має з’ясувати, чи сплачені в Польщі податки із цих заробітків, чи ні. Варіантів лише два:

1) Заробітчанин працював легально і сплачував податки в Польщі. В такому разі ПЛАТИТИ ПОДАТКИ В УКРАЇНІ ЙОМУ НЕ ДОВЕДЕТЬСЯ, адже між Україною і Польщею є угода про уникнення подвійного оподаткування.

2) Заробітчанин працював нелегально і податки у Польщі не сплачував. У такому разі ВІН МАЄ СПЛАТИТИ ПОДАТКИ В УКРАЇНІ. Так само, як і ті громадяни, які працюють в Україні й за тими ж ставками: 18% ПДФО і 1,5% військового збору.

У чому проблема? Для чого весь цей хайп? До речі, якщо людина працює легально у Польщі і сплачує там податки і внески до ZUS, то згідно з угодою між Україною і Польщею, МИ ЗАРАХОВУЄМО ДО СТРАХОВОГО СТАЖУ УКРАЇНСЬКОГО ЗАРОБІТЧАНИНА ПЕРІОД, КОЛИ ВІН ПЛАТИВ ВНЕСКИ В ПОЛЬЩІ ДО ZUS. Отже, нічого поганого Любченко не сказав. Він просто розповів про обов’язок громадян України ДЕКЛАРУВАТИ СВОЇ ДОХОДИ відповідно до вимог статті 67 Конституції України", – пояснив Рева.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 24 жовтня глава Державної податкової служби Олексій Любченко заявив, що українські заробітчани повинні платити податки.

У Польщі кількість зареєстрованих іноземців, які працюють, досягла 689 тис. осіб. З них 507 тисяч українців, 46,2 тисячі білорусів і 11,1 тисячі громадян Грузії.