"У мене середня зарплата": Розенко пояснив отримання 88 тисяч гривень

Віце-прем'єр-міністр України Павло Розенко пояснив, що нараховані йому 88 тисяч гривень – це зарплата разом з разовою виплатою перед відпусткою.

"Моя зарплата не збільшувалася. Протягом трьох останніх років вона становить близько 35 тисяч гривень", – заявив Розенко в ефірі ObozTV.

Віце-прем'єр наголосив, що його зарплату не можна назвати високою.

"У мене середня зарплата, яка відповідає навіть не топ-менеджменту України. Чистими приблизно виходить в районі 30-35 тисяч гривень на місяць. Якщо взяти топ-менеджерів державних і приватних компаній, то там зарплати стартують від 350 тисяч гривень", – зазначив він.

"Тому я не можу назвати свою зарплату високою. Так, вона вища, ніж у більшості наших співвітчизників. Але я думаю, що вона адекватна посаді, яку я обіймаю", – уточнив Розенко.

На питання, звідки тоді в ЗМІ взялася цифра у 88 тисяч гривень, чиновник відповів: "Дуже просто. У зв'язку з тим, що я зараз перебуваю у відпустці".

"Система нарахування зарплати передбачає, що виплачується зарплата за попередній місяць, і також за час проведення відпустки. Напевно, через це. Плюс у мене було відрядження. Мабуть, компенсація за відрядження теж потрапила в цю суму", – пояснив Розенко.

Раніше у відповіді секретаріату Кабінету Міністрів на запит Українських Новин було зазначено, що зарплата Павла Розенка за червень склала 88,6 тис. гривень.

Відповідь секретаріату Кабміна на запит ЗМІ Українські новини

Павло Розенко порівняв свою зарплату з окладом інших топ-менеджерів

Як писав OBOZREVATEL, середня заробітна плата в Україні в червні 2019 року склала 10783 грн (+17,96% за рік), в доларовому еквіваленті – $410. При цьому приріст реальної середньої зарплати з урахуванням інфляції склав 8,1% на рік.

Мінімальна зарплата в Україні з 1 січня 2019 року становить 4173 грн. За словами Павла Розенка, вже в 2020 році вона має вирости як мінімум до 6500 грн.

Програму "Гостре питання" дивіться щопонеділка та щочетверга о 17:30 на ObozTV.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!