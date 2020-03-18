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18 березня • оновлено в 11:15
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У Лас-Вегасі терміново закриють усі казино

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Влада штату Невада розпорядилася закрити всі гральні заклади в Лас-Вегасі з 18 березня на місяць, щоб перешкодити поширенню коронавірусу.

Про це заявив губернатор Невади Стів Сайсолак ввечері у вівторок, 17 березня, давши компаніям менше доби на виконання розпорядження, повідомляє Інтерфакс, посилаючись на Associated Press.

"Люди вмирають. З кожним днем, що ми відкладаємо закриття, вмирає десяток людей", - заявив Сайсолак.

казино закриваються

казино закриваються

jazztour.ru

Зупинити роботу повинні не тільки великі казино, а й окремо розташовані ігрові автомати. Також влада зажадала закрити бари, кінотеатри, спортивні зали і все організації, в роботі яких немає гострої потреби. Ресторани відкриті, але вони не можуть приймати відвідувачів, тільки продавати їжу на винос.

Раніше президент США Дональд Трамп закликав всіх громадян не збиратися компаніями більше 10 осіб, а літніх - взагалі не виходити з будинку. У США коронавірусом заразилися вже 6,5 тис. осіб, 114 з них померли.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у США вперше ввели людям вакцину проти коронавірусу. Її отримали чотири добровольця, які самі виявили бажання протестувати препарат на собі.

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Тема
Коронавірус
Місце
США Лас-Вегас
Тег
карантин
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