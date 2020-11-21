У Криму з'явилися 'молочні ріки': блогерка запропонувала рішення проблем із водою

В окупованому Сімферополі через перебої з подачею води місцевим жителям запропонували набирати її з місцевої брудної річки Слов'янка.

"Якщо в крані немає води, то завжди можна в Слов'янці набрати! Не води, але набрати!" – пише блогер RoksolanaToday&Крим у Twitter.

У мережі також висміяли проблеми з водопостачанням на півострові.

"Молочні ріки, кисільні береги", – прокоментувала знімки річки Слов'янка користувачка з ніком NUnikum.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Сімферополі місцеві жителі можуть знову почати отримувати брудну воду. Це може статися через підвищення каламутності в Аянському водосховищі.

У середині листопада у Сімферополі повністю зникла вода. Місцеві жителі повідомляли, що її або немає, або вона не придатна навіть для технічного використання.