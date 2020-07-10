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У Криму в сосисках знайшли папір. Фотофакт

Валентина Гембарська
Валентина Гембарська
Економіка
2,3 т.
У Криму в сосисках знайшли папір. Фотофакт

В анексованому Криму в м'ясних сосисках виробництва компанії "М'ясний двір" виявили клаптик паперу.

Про це стало відомо з повідомлень в соцмережі Twitter. Зокрема, на інцидент звернула увагу блогер Роксолана today Крим.

"Мисливські сосиски М'ясний Двір (Саки). Нанотехнології. Тепер всю документацію вкладають прямо в сосиски. Можна прочитати прямо під час їжі", – іронічно прокоментувала вона фото.

Сосиски з папером

Сосиски з папером twitter.com/KrimRt

Сосиски з папером

Сосиски з папером twitter.com/KrimRt

Блогер показала фото сосисок з папером

Блогер показала фото сосисок з папером twitter.com/KrimRt

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Криму місцева "влада" визнала, що не може впоратися з подачею води. У Сімферополі з кранів у будинках людей тече іржава рідина, а фільтри забиті піском і мулом.

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