У Криму в сосисках знайшли папір. Фотофакт

В анексованому Криму в м'ясних сосисках виробництва компанії "М'ясний двір" виявили клаптик паперу.

Про це стало відомо з повідомлень в соцмережі Twitter. Зокрема, на інцидент звернула увагу блогер Роксолана today Крим.

"Мисливські сосиски М'ясний Двір (Саки). Нанотехнології. Тепер всю документацію вкладають прямо в сосиски. Можна прочитати прямо під час їжі", – іронічно прокоментувала вона фото.

Сосиски з папером twitter.com/KrimRt

Сосиски з папером twitter.com/KrimRt

Блогер показала фото сосисок з папером twitter.com/KrimRt

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Криму місцева "влада" визнала, що не може впоратися з подачею води. У Сімферополі з кранів у будинках людей тече іржава рідина, а фільтри забиті піском і мулом.