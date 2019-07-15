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У Криму окупанти почали роздавати землю росіянам

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В окупованому Криму так зване Міністерство майнових і земельних відносин передало земельну ділянку в Сімферополі для московського підприємства.

Йдеться про "безоплатну передачу з республіканської у федеральну власність" 8281 кв. м землі, повідомляють "Крим.Реалії".

За даними "міністерства", відповідна ділянка розташована на вулиці Беспалова в Сімферополі.

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"На переданій земельній ділянці розташовані об'єкти нерухомого майна, закріплені за Федеральним державним унітарним підприємством "Московське протезно-ортопедичне підприємство" Міністерства праці та соціального захисту Російської Федерації", – йдеться у повідомленні.

Представники підконтрольного Росії "відомства" зазначили, що на ділянці відсутня нерухомість, "яка перебуває у власності інших фізичних і юридичних осіб".

Йдеться про безоплатну передачу 8281 кв. м землі

Йдеться про безоплатну передачу 8281 кв. м землі

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Криму ціни на продукти виявилися вищими, ніж у російській столиці Москві.

Зокрема, окупанти обіцяли, що після завершення будівництва Кримського мосту ціни на півострові знизяться, однак "міст чомусь не допоміг".

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Тема
Анексія Криму
Місце
Україна
Тег
Новини Криму
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Сало Уронили
Сало Уронили
напишите в спортлото.
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Джонсон Саймон Ф.
Джонсон Саймон Ф.
Сало,шо з пи..ды свисало?
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