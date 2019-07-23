У Криму через дощі назріла катастрофа: що відомо

В окупованому Росією Криму через дощі може пропасти половина врожаю.

Як повідомляють "Крим.Реалії", негода на півострові стала причиною розвитку захворювань на полях пшениці і ячменю. За даними експертів "Россельхозцентра", захворювання можуть стати причиною втрати до 50% врожаю і зниження якості зерна.

Відзначається, що відразу три захворювання вражають посіви – фузаріоз колоса, оливкова пліснява злаків і септоріоз колоса злакових культур.

"При наявності в партії пшениці понад 5% зерна, ураженого хворобою, використання його в їжу заборонено, а хліб, випечений з борошна, отриманого з ураженого зерна, не годиться в їжу, оскільки володіє одурманюючими властивістями. Він викликає гострі отруєння, що супроводжуються діареєю, блювотою, втратою працездатності. Симптоми отруєння схожі з алкогольним. На корм тваринам таке зерно і зернопродукти не придатні", – повідомляють в "Россельхозцентрі".

Чернь колоса, за словами експертів, сприяє зниженню схожості насіння і погіршення хлібопекарських якостей. Пошкоджене зерно стає токсичним для людини і тварин.

Урожай в Криму kafanews.com

"Септоріоз колоса злакових культур може вражати озиму та яру пшеницю, ячмінь, жито, овес і злакові трави. Уражені рослини відстають у рості, надмірно кущаться, вкорочують колос, кількість зерен скорочується", – пояснили фахівці.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Криму жителі Армянська організували пікет, щоб привернути увагу до проблеми кислотних викидів від заводу "Кримський титан".

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