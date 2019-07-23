Головна Новини
Мова Язык
Світ Спорт

/ Новини економіки

У Криму через дощі назріла катастрофа: що відомо

1.5т Читати матеріал російською

В окупованому Росією Криму через дощі може пропасти половина врожаю.

Як повідомляють "Крим.Реалії", негода на півострові стала причиною розвитку захворювань на полях пшениці і ячменю. За даними експертів "Россельхозцентра", захворювання можуть стати причиною втрати до 50% врожаю і зниження якості зерна.

Відзначається, що відразу три захворювання вражають посіви – фузаріоз колоса, оливкова пліснява злаків і септоріоз колоса злакових культур.

"При наявності в партії пшениці понад 5% зерна, ураженого хворобою, використання його в їжу заборонено, а хліб, випечений з борошна, отриманого з ураженого зерна, не годиться в їжу, оскільки володіє одурманюючими властивістями. Він викликає гострі отруєння, що супроводжуються діареєю, блювотою, втратою працездатності. Симптоми отруєння схожі з алкогольним. На корм тваринам таке зерно і зернопродукти не придатні", – повідомляють в "Россельхозцентрі".

Новини
У Криму трапилася кривава НП з туристом: перші подробиці

Чернь колоса, за словами експертів, сприяє зниженню схожості насіння і погіршення хлібопекарських якостей. Пошкоджене зерно стає токсичним для людини і тварин.

Урожай в Криму

Урожай в Криму

kafanews.com

"Септоріоз колоса злакових культур може вражати озиму та яру пшеницю, ячмінь, жито, овес і злакові трави. Уражені рослини відстають у рості, надмірно кущаться, вкорочують колос, кількість зерен скорочується", – пояснили фахівці.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Криму жителі Армянська організували пікет, щоб привернути увагу до проблеми кислотних викидів від заводу "Кримський титан".

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!

Читайте всі новини по темі "Анексія Криму" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Анексія Криму
Місце
Україна
Тег
Крим
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
1
0
Смішно
0
Цікаво
3
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки

ads pixel