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У Кремлі відреагували на нові санкції ЄС через кібератаки

Ярослав Маркін
Ярослав Маркін
Економіка
1,3 т.
Санкції проти Росії

Санкції проти Росії. Ілюстрація.

У Кремлі заявили, що Росія дасть дзеркальну відповідь на запровадження Євросоюзом санкцій щодо громадян і організацій РФ за те, що вони причетні до кібератак.

Про це йдеться в заяві на сайті МЗС Росії, яку було опубліковано в п'ятницю, 31 липня.

"Ще раз наполегливо закликаємо Євросоюз відмовитися від марних спроб тиску, повернутися до виконання базових норм міжнародного та європейського права, а також реально – не на словах, а на ділі – вироблення дієвих правил запобігання конфліктам у кіберпросторі", – сказано в повідомленні.

У МЗС Росії заявили, що "недружню акцію" ЄС не залишать без відповіді. "Як відомо, в дипломатії все "дзеркально", – сказали в міністерстві.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Європейський Союз запровадив персональні санкції проти чотирьох співробітників Головного розвідувального управління Росії. Їх підозрюють у причетності до кібератаки на Організацію із заборони хімічної зброї.

Посли ЄС уперше схвалили санкції проти Головного розвідувального управління (ГРУ) Міноборони Росії за кібератаки, до яких воно причетне.

РосіяСанкції проти Росії
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