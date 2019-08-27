У Китаї різко обвалився курс нацвалюти: що відбувається

Народний банк Китаю знизив у вівторок курс женьміньбі (офіційна назва китайської валюти) на 240 базисних пунктів, до 7,0810 юаня за долар.

Як зазначає ТАСС, це мінімальне значення з 18 березня 2008 року. На думку провідного аналітика CITIC Securities Мін Міна, курс юаня продовжує зберігати пряму залежність від експорту китайської економіки.

"При аналізі курсу юаня необхідно повернутися до базових положень. Протягом перших семи місяців цього року він був відносно стабільним, в липні динаміка експорту трохи перевищила прогнози. З цієї причини в тому випадку, якщо рівень експорту буде підтримуватися на стабільному рівні, то і курс юаня стабілізується. Ризики невеликі", – прояснив експерт.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, торговельна війна між США і Китаєм може стати катастрофою для всієї світової економіки.

23 серпня президент США Дональд Трамп звинуватив Китай в крадіжці інтелектуальної власності та закликав вітчизняні компанії терміново шукати альтернативу ринку КНР, що обвалило ринки акцій на Уолл-стріт.

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