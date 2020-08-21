У Києві знизилися ціни на квартири: скільки коштує зняти житло

У Києві дещо знизились ціни на оренду квартир. Зняти однокімнатну можна було від 6,5 тис. грн на місяць, водночас за оренду кімнати просили 3 – 4,5 тис. грн.

Про це сказано в матеріалі на порталі "Нерухомі".

"Так, у половині районів Києва ціни на довгострокову оренду житла як і раніше нижче докарантинного рівня. Кімнати в столиці здають за 3 000-4 500 гривень на місяць. Знявши в Києві "трійку" на трьох, можна заощадити від 1 630 гривень до 4 500 гривень на місяць. "Однушки" в "університетських" районах коштують від 6500 гривень до 9000 гривень", – сказано в матеріалі.

Зазначається, що в Дарницькому, Деснянському, Дніпровському, Оболонському, Подільському та Святошинському районах зняти квартиру в липні було переважно дешевше порівняно з докарантинним лютим.

Водночас у Деснянському районі оренда кімнати коштувала в середньому 3 тис. гривень/місяць, 1-кімнатної квартири – 6,7 тис. гривень/місяць, 2-кімнатної – 8 тис. гривень/місяць, 3-кімнатної – 10 тис. гривень/місяць.

Така ж вартість оренди кімнат, 1- та 2-кімнатних квартир зафіксована і у Дніпровському районі. 3-кімнатна квартира в цьому районі в липні коштувала 13 тис. гривень/місяць.

У Святошинському районі оренда кімнати коштувала в середньому 3,3 тис. гривень/місяць, 1-кімнатної квартири – 7,5 тис. гривень/місяць, 2-кімнатної – 9,5 тис. гривень/місяць, 3-кімнатної – 13 тис. гривень/місяць.

У Голосіївському районі оренда кімнати коштувала в середньому 3,7 тис. гривень/місяць, 2-кімнатної квартири – 14 тис. гривень/місяць, 3-кімнатної – 22,7 тис. гривень/місяць.

У Шевченківському районі оренда кімнати коштувала в середньому 3,5 тис. гривень/місяць, 1-кімнатної квартири – 10,5 тис. гривень/місяць, 2-кімнатної – 15,5 тис. гривень/місяць, 3-кімнатної – 26, 6 тис. гривень/місяць.

"Підкреслимо, що в розпал карантину на початок травня у Києві можна було зняти 1-кімнатну квартиру площею до 40 кв. м за 4 тис. гривень/міс. у Дніпровському, Дарницькому, Деснянському, Святошинському районах. Також тут за 5-6 тис. грн/міс. можна орендувати квартиру в кращому стані і з більш вдалим місцем розташування", – сказано в матеріалі.

До того ж за 8-10 тис. гривень/місяць орендарям були доступні 1-2-кімнатні квартири з хорошим ремонтом і технікою в районах, наближених до центру або в центрі.

Зокрема, елітні квартири в центрі (бульвар Лесі Українки, вулиці Антоновича, Пушкінська) здавалися за 20-25 тис. гривень/міс.: 1-3-кімнатні квартири з хорошим ремонтом.

"Експерти відзначають, що для того щоб ціни на оренду повернулися до показників початку 2020 року, треба час. Наприклад, у січні вартість найдешевшої квартири у Деснянському районі становила вище ніж 9 тис. гривень/місяць. На думку аналітиків, попит також зростатиме залежно від того, що буде з економікою країни", – підкреслено в статті.

Як повідомляв OBOZREVATEL, літнє затишшя на ринку оренди житла в Києві триватиме ще кілька тижнів. А ось чи зростуть ціни восени, залежить від того, чи приїдуть до столиці студенти, чи в Україні введуть дистанційне навчання.

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