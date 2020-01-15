У Києві провалитися в окріп можна майже в кожному районі: карта небезпечних місць

У Києві завершили ремонт трубопроводу після аварії біля ТРЦ Ocean Plaza. Постраждалим обіцяють компенсувати втрати і витрати на лікування. Але в столиці новий прорив теплотруб. Цього разу обійшлося без жертв.Теоретично потрапити в яму або окріп можна практично по всьому Києву, адже понад 80% трубопроводів у стані зношеності, тобто термін експлуатації їх давно пройшов.

Про найнебезпечніші місця Києва, компенсації постраждалим і скільки часу знадобиться замінити гнилі труби в столиці, – докладніше в матеріалі OBOZREVATEL.

Питання про компенсації вирішать індивідуально

У Києві вранці 15 січня співробітники КП "Київтеплоенерго" завершили ліквідацію пошкодження магістрального трубопроводу біля ТРЦ Ocean Plaza, через прорив якого сталося підтоплення першого та підвального поверхів будівлі, а в окропі ошпарилися 11 осіб. Там замінили всю ділянку пошкодженого трубопроводу на проїжджій частині довжиною 23 метри. Тепер необхідно поміняти асфальт на проїжджій частині.

Тепловики кажуть, що НП сталася через зношеність мережі. Трубопровід діаметром 1000 мм був прокладений у 1987 році.

Скріншот коментарів Facebook / Київтеплоенерго

Ще не вирішено питання, хто буде проводити виплати тим, хто отримав опіки через окріп, і власникам постраждалих машин, які перебували в підземному паркінгу ТРЦ. В "Київтеплоенерго" OBOZREVATEL запевнили, що буде створена спеціальна комісія, яка розгляне питання компенсацій в індивідуальному порядку. Крім того, компанія пообіцяла зробити перерахунок плати за тепло для 3 тисяч будинків, які обслуговує цей трубопровід.

Де ще можуть трапитися прориви

Наступного дня після аварії біля Оушен-Плаза в Києві на Шулявці, на вулиці Нижньоключовій, сталася чергова комунальна аварія з проривом тепломережі. У результаті прориву труби гарячою водою затопило дорогу. Слава Богу, ніхто не постраждав. Але аварії можуть повторитися практично в кожному районі. OBOZREVATEL дізнався про найнебезпечніші місця.

За останні півтора-два роки Київ просто загруз в аваріях. Так, у листопаді в самому центрі міста, на перетині вулиць Саксаганського і Шота Руставелі прорвало тепломережу, через що посеред дороги утворилося дві ями. Асфальт просто пішов з-під коліс двох машин, одна з яких виїхала самостійно, а інша на швидкості провалилася. Водій обпік собі ноги. За рік до цього на тому ж місці вулицями текли річки окропу, а центр Києва був паралізований у пробках.

Прориви відбувалися на Хрещатику, в ТРЦ "Метроград", на бульварі Лесі Українки біля ТРЦ "Глобус" і "Парус". Фонтани окропу виникали на Шулявці, на вул. Борщагівській. Крім того, потенційно прориви можуть відбутися в декількох мікрорайонах, де розміщуються старі труби.

"Більшість теплових мереж відпрацювали свій ресурс і потребують повної заміни (капітального ремонту). Найбільш зношені мережі в мікрорайонах Виноградар, Галагани, Південна і Микільська Борщагівка, Поділ, Нивки, Куренівка, Оболонь, Відрадний і Чоколівка", – розповіли OBOZREVATEL у пресслужбі "Київтеплоенерго".

Мікрорайони з групи ризику Графіка OBOZREVATEL

Протяжність труб, які перебувають на балансі підприємства 2700 км, 80% із них із терміном експлуатації більше 25 років і потребують заміни. На стан комунікацій, впливає не тільки їх вік, а й близькість електрокабелів, зливної каналізації, контактної лінії тролейбуса, а також рівень грунтових вод. Тобто в зону ризику потрапляють магістральні траси, де ходить тролейбус і розташовані кабелі. А високий рівень грунтових вод, за даними Управління НС КМДА, – в таких мікрорайонах, як ДВРЗ, Жуляни, Червоний хутір, Осокорки, Позняки.

"Щоб зменшити аварійність і підвищити надійність теплопостачання, необхідно щорічно здійснювати перекладку не менше 170 км тепломереж. У 2019 вперше за останні 10 років було здійснено перекладку 130 км мереж", – кажуть у "Київтеплоенерго".

Комуналку можуть підвищити

Для того, щоб поміняти іржаві і гнилі труби, знадобиться 10 років і 5-10% з річного бюджету Києва (у 2020 році – близько 60 млрд грн - Ред.). Так вважає голова комісії Київради з питань житлово-комунального господарства й ексглава КМДА Володимир Бондаренко.

"Не всі труби потребують заміни через 25 років. За кордоном використовують і по 80 років труби, які якісно інші. Київ забудовувався по-різному, використовувалися різні матеріали. Але навіть у нинішніх новобудовах використовують, ми ловили деякі компанії на цьому, несучасні матеріали і морально застарілі труби, які швидко іржавіють. Немає кераміки, міді. Традиційним матеріалом для труб гарячої води й опалення в Києві була сталь, яка піддається корозії. Але якщо вона в так званому "кожусі" із пластику, то вона могла експлуатуватися 80 років. Я думаю, що потрібна не просто заміна труб, а на якісно нові", – говорить Бондаренко.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

У Департаменті охорони здоров'я Києва розповіли, що в лікарнях перебувало 5 потерпілих, яких ошпарило окропом через прорив труби в Ocean Plaza.

Через аварію тепломережі в Голосіївському районі Києва, в процесі якої окропом затопило торговий центр Ocean Plaza, в поліції почали кримінальне провадження.

Ексклюзивні фото OBOZREVATEL з місця НП можна подивитися тут.

Заступник глави Київської міськдержадміністрації Петро Пантелєєв заявив, що прорив тепломережі біля ТРЦ Ocean Plaza трапився через гідравлічне випробування. За його словами, аварійною тепломагістраль не була.

Станом на ранок 14 січня вода пішла самопливом із приміщень ТРЦ Ocean Plaza, які були затоплені.

Влада Києва має намір компенсувати збитки водіям, чиї автомобілі були пошкоджені через прорив тепломережі 13 січня.

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