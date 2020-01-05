У Києві на місці незаконних казино облаштували VIP-караоке і онлайн-ігри. Фото

В Україні на місці раніше закритих незаконних точок грального бізнесу відкривають караоке і онлайн-казино "Simple Games".
Про це повідомляють українці в соціальних мережах. На прикладі міста Києва відразу в декількох точках відкрилися "VIP-караоке". Раніше ж там знаходилися точки "Космолота".
В окремих випадках в приміщеннях недавно закритих гральних закладів з'являється онлайн-казино "Simple Games". На офіційному сайті платформи прямо сказано, що її головна мета заробити реальні гроші через гральні програми.
Нова гральна точка
Facebook Аллан Левітів
Київ Оперативний
Київ Оперативний
Раніше в Україні на рівні Кабінету міністрів оголосили тотальну боротьбу з нелегальним гральним бізнесом.
У ході перевірок в суботу, 21 грудня, вилучено 4,5 тисячі одиниць грального обладнання, вартість якого перевищує 51 млн гривень. Саме про такі цифри рапортують у Міністерстві внутрішніх справ. Аналогічні рейди проводила і Служба безпеки України.
Правоохоронці повністю прозвітували про закриття всіх незаконних точок. За фактом їх роботи було відкрито 250 кримінальних проваджень.
Як повідомляв OBOZREVATEL :
20 грудня Кабінет міністрів прийняв постанову про початок масштабної боротьби з нелегальним гральним бізнесом в Україні.
Міністр МВС Арсен Аваков наказав закрити всі гральні заклади України до 16:00 п'ятниці, 20 грудня.
Президент Володимир Зеленський заявив, що влада закриває зали через провальне голосування у Верховній Раді за легалізацію грального бізнесу.
Кореспондент ObozTV провів власне розслідування і з'ясував, що до вечора п'ятниці закрилися далеко не всі гральні заклади Києва.
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