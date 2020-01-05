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5 січня • оновлено в 12:57
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У Києві на місці незаконних казино облаштували VIP-караоке і онлайн-ігри. Фото

1.4т
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В Україні на місці раніше закритих незаконних точок грального бізнесу відкривають караоке і онлайн-казино "Simple Games".

Про це повідомляють українці в соціальних мережах. На прикладі міста Києва відразу в декількох точках відкрилися "VIP-караоке". Раніше ж там знаходилися точки "Космолота".

В окремих випадках в приміщеннях недавно закритих гральних закладів з'являється онлайн-казино "Simple Games". На офіційному сайті платформи прямо сказано, що її головна мета заробити реальні гроші через гральні програми.

Нова гральна точка

Нова гральна точка

Facebook Аллан Левітів

У Києві на місці незаконних казино облаштували VIP-караоке і онлайн-ігри. Фото

Київ Оперативний

У Києві на місці незаконних казино облаштували VIP-караоке і онлайн-ігри. Фото

Київ Оперативний

Раніше в Україні на рівні Кабінету міністрів оголосили тотальну боротьбу з нелегальним гральним бізнесом.

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У ході перевірок в суботу, 21 грудня, вилучено 4,5 тисячі одиниць грального обладнання, вартість якого перевищує 51 млн гривень. Саме про такі цифри рапортують у Міністерстві внутрішніх справ. Аналогічні рейди проводила і Служба безпеки України.

Правоохоронці повністю прозвітували про закриття всіх незаконних точок. За фактом їх роботи було відкрито 250 кримінальних проваджень.

Як повідомляв OBOZREVATEL :

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Автор
Тимур Григоренко
Тема
Легалізація казино в Україні
Місце
Україна
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Воронов Сергей
Воронов Сергей
Так все прекрасно знали чем закончится "уничтожение нелегального игрального бизнеса". Там и компы те, что изъяли перед НГ стоят. Не сомневаюсь. В бюджете денег нет, концерты теряют популярность, а жить то хочется
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