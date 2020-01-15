Кабінет міністрів затвердив Олександра Новікова новим очільником Національного агентства з питань запобігання корупції.

Відповідне рішення ухвалили на засіданні уряду в середу, 15 січня. Про це свідчить трансляція на YouTube-каналі Кабінету міністрів.

"У державі корупції більше не буде. Ми рішуче налаштовані і кожен день працюємо над тим, щоб люди, які цього ще не зрозуміли – пішли з держслужби і ніколи сюди не повертались. Для цього питання НАЗК для нас є дуже важливим", – повідомив прем'єр-міністр Олексій Гончарук.

Після набрання чинності закона, що інституційно перезавантажив НАЗК, 18 жовтня були достроково припинені повноваження членів Агентства, керівника апарату, заступників керівника апарату Агентства, членів громадської ради при НАЗК.

Протягом перехідного періоду інституційного перезавантаження Агентства обов'язки його керівника з 20 жовтня 2019 року виконувала Наталія Новак.

"Дії Кабміну щодо дерегуляції, децентралізації і приватизації це головний напрямок, яким можна побороти корупцію. Фактично – це єдиний напрямок. Роботу НАЗК я бачу як органу, який унеможливить перебування на держслужбі осіб, які використовують у своїй роботі корупційні практики та які незаконно збагачуються", – повідомив Новіков.

Він висловив впевненість у тому, що Національне агентство з питань запобігання корупції здатне виконати цю функцію.

"Перше завдання – затвердження антикорупційної стратегії, оскільки попередня стратегія завершила свою дію у 2017 році. Друге завдання – повна автоматизація перевірки декларацій осіб, які займають відповідальне становище", – резюмував він.

Кабінет міністрів затвердив Олександра Новікова новим очільником Національного агентства з питань запобігання корупції

Новіков був прокурором Департаменту нагляду за дотриманням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності ГПУ. Його кандидатуру підтримали одноголосно всі шість членів комісії.

За інформацією Transparency International, у фінальному відборі в Новікова було сім конкурентів:

голова правління ГО "Харківський антикорупційний центр" Дмитро Булах;

директор Харківського територіального управління НАБУ Юрій Кравченко;

керівник Управління внутрішнього контролю НАБУ Роман Осипчук;

антикорупційний експерт Програми сприяння громадської активності "Долучайтесь!" (USAID/ENGAGE) Іван Пресняков;

професор кафедри кримінального та кримінально-процесуального права НаУКМА Микола Хавронюк;

керівник Третього відділу детективів НАБУ Олександр Цивінський;

заступник керівника Управління внутрішнього контролю НАБУ Микола Юпатін.

Під час відбору Новіков зазначав, що хоче отримати посаду голови НАЗК, щоб довести, що антикорупційні інститути можуть діяти. У 2015 році він був претендентом на посаду голови/першого заступника голови Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 19 вересня Антикорупційний комітет Верховної Ради отримав правки до законопроєкту №1029 про перезавантаження Національного агентства з питань запобігання корупції.

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